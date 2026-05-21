Más de 500 niños convierten La Marina en un gran polideportivo con motivo del Día de la Educación Física en la Calle

Balonmano, tenis, remo, baloncesto, rugby, piragüismo, atletismo, fútbol sala, judo, tenis de mesa e incluso parkour y primeros auxilios. Alrededor de 500 niños de una veintena de centros educativos de Zamora capital y provincia participaron este jueves en una nueva edición del Día de la Educación Física en la Calle, que se celebró en La Marina con diferentes talleres en los que poder practicar todo tipo de deportes. Antes de ponerse en marcha, se realizó un calentamiento dirigido a ritmo de la música, para calentar motores para la jornada deportiva, a la que acompañó el buen tiempo.

Día de la Educación Física en la Calle / Víctor Garrido

Además de los profesores de Educación Física, en las distintas estaciones también se contaba con la colaboración de clubes deportivos de la ciudad, como el Zamora CF, el River FS, Balonmano Zamora, CF Villaralbo o el CB Zamora, donde algunos de sus jugadores hicieron de entrenadores por un día de estos participantes, explicándoles cómo trabajaban diariamente para prepararse de cara a sus partidos de competición.

Deporte para todos

Además, toda la oferta deportiva se adaptó para que ninguno de los alumnos se quedara sin experimentar cada deporte, ya que entre los participantes había usuarios de la Fundación Personas y estudiantes del colegio de educación especial Virgen del Castillo. Una vez más, el deporte demostró que es un buen recurso de inclusión, haciendo partícipes a todos de las actividades.

Día de la Educación Física en la Calle. / Victor Garrido

Otros de los objetivos de esta jornada pasan por mostrar la importancia de la Educación Física para el desarrollo integral en todas las edades, transmitir los valores que la práctica de deporte ayuda a potenciar, como esfuerzo, autosuperación, cooperación y empatía; promover la actividad física saludable, hacer ver que es una alternativa de ocio saludable que aporta bienestar físico, psíquico y social o evitar los índices de sedentarismo que terminan en problemas de salud.

Seminario en el CFIE de Zamora

Esta octava edición de la Educación Física en la Calle, bajo el lema “EF 2.0: Moviendo cuerpos, conectando mentes”, ha vuelto a ser posible gracias al grupo de docentes especializados en esta materia, que trabajan en un seminario coordinado por el CFIE de Zamora, con el respaldo de diversas instituciones y la colaboración de clubes, empresas y asociaciones deportivas de la ciudad.

Día de la Educación Física en la Calle. / Victor Garrido

Los profesores han aprovechado, además, a reivindicar con esta actividad la necesidad de un aumento en las horas de la asignatura de Educación Física en el sistema educativo, en sintonía con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes, la Unesco o la Organización Mundial de la Salud.

Los centros participantes

Los colegios participantes este año han sido José Galera, Juan XIII, Alfonso IX, San José de Calasanz, Medalla Milagrosa, Virgen del Castillo, Santísima Trinidad, Nuestra Señora del Rocío, Riomanzanas, Corazón de María, Alejandro Casona, La Hispanidad, Gonzalo de Berceo -de la capital- y CEIP Almaraz de Duero, CRA Gema, Hospital de la Cruz y Virgen del Canto, ambos en Toro, CEO Coreses, CEIP Ignacio Sardá, de Carbajales y CEIP Fermoselle.

Día de la Educación Física en la Calle. / Victor Garrido

Este evento cuenta con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación, el CFIE de Zamora, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Fundación Personas, Dirección General de Tráfico, ONG Corriendo con el Corazón por Hugo, Supermercados Masymas, el Rincón del Tío Gerónimo y el Colegio Oficial de Educación Física de Castilla y León.

Jornada solidaria

Como en ediciones anteriores, la solidaridad se volvió a unir al deporte y los alumnos participantes entregaron sus donativos para esta jornada, que tienen como destinataria a la ONG zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo, habitual también en muchas actividades deportivas.

Una doble lección para un día donde se aprendió fuera del aula con compañeros de otros colegios, en una jornada de convivencia que enriquece a los participantes y reivindica la importancia de la Educación Física.