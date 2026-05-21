CASO ULTRA SANABRIA
Las 10 claves de la trama de la Ultra Sanabria en Zamora
Los últimos movimientos del caso por posible fraude salpican al presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y al diputado del área, Juan del Canto, citados como investigados: ya han defendido públicamente su inocencia
Falsedad documental, blanqueo de capitales y cobro de subvenciones para eventos deportivos que no llegaron a celebrarse nunca. Estas son las bases que sustentan la trama de la Ultra Sanabria que el Juzgado número 2 de Zamora investiga desde hace tres años con el presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria (A. P. F.) a la cabeza.
El caso ha vuelto a la actualidad después de que tanto el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, como el diputado del área en la institución, Juan del Canto, hayan sido citados como investigados con la correspondiente declaración pública de ambos este mismo jueves para defender su inocencia. Una comparecencia a la que ha seguido la del exdiputado de Deportes, el también popular Jesús María Prada.
El caso está plagado de movimientos ilícitos con unas pesquisas policiales que avanzan a medida que lo hace también la investigación, que recibió un gran impulso tras los registros en el domicilio del principal acusado en Morales del Vino así como en la nave industrial ubicada en esa misma localidad.
Para entender bien la trama, aquí te contamos 10 claves que te ayudarán a conocer en profundidad el caso:
- La causa judicial salpica también a la esposa del implicado (M.R.M.V.) quien también está siendo investigada.
- El supuesto fraude incluye el cobro de subvenciones para eventos deportivos (carreras de montaña o trail) que no llegaron a celebrarse nunca. Se sustenta también en documentación falseada sobre la declaración de ingresos y gastos ante la Diputación y la Junta para la obtención de ayudas de forma ilícita.
- Las cuentas de los dos acusados están bloqueadas por orden de la jueza que dirige la investigación.
- El supuesto trasvase de capital lo habrían hecho con la sociedad mercantil Avalancha Eventos, con sede en Morales del Vino y cuyo objeto social es la organización, realización y gestión de actividades y eventos deportivos, culturales y de entretenimiento. La sociedad limitada se constituyó con un capital de 3.000 euros el 15 de septiembre de 2022 y se dedica al alquiler instalaciones y material destinado a las actividades mencionadas, además de a la adquisición, importación o exportación, distribución, venta o comercialización.
- El presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria habría llegado a recibir desde que echara a andar en 2017 hasta tres millones de euros en subvenciones de Diputación, Junta y otras entidades patrocinadoras.
- El empresario es, a su vez, policía nacional.
- Hasta Zamora han llegado agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que apuntan a indicios de delitos de fraude, falsedad documental y blanqueo de dinero.
- Para falsear la documentación, una de las estrategias fue engordar el listado de participantes en las carreras organizadas para recibir así mayor subvención por encima del coste real, algo que contraviene lo establecido por la legislación vigente.
- La documentación que aportan las pesquisas policiales apuntan, además, a facturas ya pagadas que vuelven a incluirse para intentar cobrar ese dinero y, aunque se encuentran con el reparo de la interventora de la Diputación, logran salir adelante y entrar en las arcas del club.
- La Diputación suspendió hace un año el patrocinio tanto para la prueba Ultra Sanabria como para el resto de eventos deportivos del trail running en la provincia de Zamora asociados a este club.
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