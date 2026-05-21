Las 10 claves de la trama de la Ultra Sanabria en Zamora

Falsedad documental, blanqueo de capitales y cobro de subvenciones para eventos deportivos que no llegaron a celebrarse nunca. Estas son las bases que sustentan la trama de la Ultra Sanabria que el Juzgado número 2 de Zamora investiga desde hace tres años con el presidente del Club Deportivo Ultra Sanabria (A. P. F.) a la cabeza.

El caso ha vuelto a la actualidad después de que tanto el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, como el diputado del área en la institución, Juan del Canto, hayan sido citados como investigados con la correspondiente declaración pública de ambos este mismo jueves para defender su inocencia. Una comparecencia a la que ha seguido la del exdiputado de Deportes, el también popular Jesús María Prada.

El caso está plagado de movimientos ilícitos con unas pesquisas policiales que avanzan a medida que lo hace también la investigación, que recibió un gran impulso tras los registros en el domicilio del principal acusado en Morales del Vino así como en la nave industrial ubicada en esa misma localidad.

Para entender bien la trama, aquí te contamos 10 claves que te ayudarán a conocer en profundidad el caso: