Los zamoranos se pronuncian sobre prohibir los toros a menores: “Yo decido dónde llevo a mi hijo”

El Gobierno quiere prohibir la entrada de menores en los toros y otros eventos de violencia contra los animales. Una recomendación formulada por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU en 2018 y cuyo objetivo es "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".

La tauromaquia tiene mucho arraigo en España. No solo en las grandes plazas de las principales ciudades del país, sino también en la mayoría de pueblos en cuyas fiestas se suelen celebrar encierros, corridas y otros espectáculos con el toro como elemento central de los programas.

Ante esta situación, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ha preguntado a sus seguidores en Facebook si están a favor de que los menores puedan acudir a los toros, y este es un pequeño resumen de lo que han respondido más de 280 personas en el apartado de comentarios.

A favor de prohibir la entrada se han mostrado los contrarios al maltrato animal, los que creen que los menores aún no tienen la concienciación suficiente para afrontar estos espectáculos, y los que abogan por sustituir este entretenimiento por otros, como "el cine, el teatro, las bibliotecas, el monte..., a divertirse con gente de su edad".

En contra, se encuentran los que disfrutan de los espectáculos taurinos junto a sus hijos, en su mayoría: "La tauromaquia es arte y claro que deben conocerla, después ya ellos deciden si les gusta o no les gusta", ha escrito un zamorano. "Yo, como madre, decido dónde llevo a mi hijo y dónde no", ha añadido otra usuaria de Facebook.

Muchos han matizado que la presencia de menores en estos eventos debe ir acompañada de un adulto que les enseñe y les explique en qué consiste la tauromaquia y ese tipo de tradiciones que se celebran en la mayoría de los pueblos de España: "Estoy de acuerdo con que la gente haga lo que le dé la gana siempre que no perjudique a los demás", ha resuelto otro.

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Y tú, ¿qué opinas? ¿Estás a favor de permitir la entrada de menores a los espectáculos taurinos? ¿O eres partidario de aplicar la recomendación de la ONU?