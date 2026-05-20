Dos yesos de Baltasar Lobo, en la Casa de América de Madrid

Dos esculturas de Baltasar Lobo forman parte de la exposición “Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección Abanca” que puede contemplarse en la galería de la Casa América en Madrid. La propuesta repasa la evolución de la disciplina artística desde finales del siglo XIX hasta el momento actual, a través de 50 obras realizadas por 41 creadores, entre ellos artista terracampino.

Las piezas del zamorano seleccionadas corresponden a dos yesos. Uno, titulado “Allongée” y efectuado en 1992, es un boceto de pequeño formato a partir del que él preparaba, estudiaba y componía sus creaciones. A raíz de ello se realizó una edición fundida en bronce en Susse Fondeur, en París, una serie de cuatro ejemplares numerados.

Allongée / Ovidio Aldegunde

La obra es una figura antropomorfa que representa el cuerpo de una mujer, recostada sobre un lateral. Entre sus singularidades figura que su perfil ondulado “se ve acentuado por la postura de la modelo, que levanta las piernas y eleva la cabeza mientras parece colocarse el cabello. El cuerpo girado, en escorzo, y el brazo que se coloca por la parte trasera también intensifican esta sensación”, indican.

Á la source / Ovidio Aldegunde

La otra creación es “Á la source” (En el manantial) fechada en el año 1989, un modelo creado por Lobo en su taller de París que sirvió como antesala de ocho obras finales más cuatro ediciones de artista realizadas en bronce, en la fundación Sousse de París. En ella la figura femenina descansa sobre uno de sus costados, con la cabeza apoyada en uno de sus brazos. Sus formas, muy depuradas, generan intensos juegos de luces y sombras que permiten apreciar los volúmenes curvilíneos de la figura, como es habitual en sus obras, según indican en el catálogo.

Exhibición

Estas creaciones ya se han mostrado al público con anterioridad de la mano de la colección Abanca. El pasado año la entidad compartió con el público en La Coruña tres yesos, "Le levant grand taille", "Á la source" y "Allongée", los tres donados por la galería Freites, la firma venezolana que facilitó que el zamorano fuera conocido en el continente americano y que ha realizado numerosas exhibiciones de su producción tanto en vida del autor como tras su fallecimiento.

Artistas presentes

“Espacio y Tiempo” abarca desde los inicios del modernismo artístico, representado por artistas como Isidoro Brocos y Rafael de la Torre Mirón, hasta la renovación escultórica de la posguerra con figuras esenciales como Baltasar Lobo, Eduardo Chillida y Jorge Oteiza.

Concluye con obras que desafían los límites convencionales de la escultura, entre las que se encuentran las piezas expresivas de Francisco Leiro, la experimentación conceptual de Susana Solano o la construcción de narrativas abiertas en la creación de Juan Muñoz y Julião Sarmento.