El verano más extremo se adelanta en Zamora: las temperaturas llegarán hasta los 36 grados

"Cuando en marzo mayea, en mayo marcea", y así fue hasta hace unos días en la provincia de Zamora. Después de la Semana Santa el tiempo se volvió más inestable, y las primeras semanas del mes de mayo se caracterizaron por tener unas temperaturas inusualmente bajas, impropias de la primavera. Pero ahora todo eso ha cambiado.

Hoy, miércoles 20 de mayo, los termómetros han alcanzado una temperatura máxima de 29 grados, pero por alta que parezca esta cifra pronto quedará atrás con la previsión meteorológica para los próximos días que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Desde el 21 hasta el 26 de mayo, días analizados por la AEMET, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y los 36 grados, mientras que las mínimas variarán entre los 13 y los 20. El día de mayor calor será el sábado 23, pero la previsión es similar para toda la semana.

Previsión de la AEMET para los días 20-26 de mayo en Zamora. / AEMET

Esta previsión alcanza a la festividad de la Virgen de la Hiniesta, que se celebra el 25 de mayo en Zamora. Así que mucha atención, romeros, porque el sol incidirá con fuerza durante todo el día y será necesaria abundante hidratación y protección solar. También se recomienda el uso de gorras y sombreros para proteger la cabeza y prevenir golpes de calor e insolaciones.

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Otras fuentes de información meteorológica estiman que las temperaturas descenderán pasado el 29 de mayo, bajando desde los 33 grados hasta los 26 en los días posteriores. Temperaturas más propias de la estación en la que nos encontramos y que harán más llevadera la llegada del verano, que, como otros años, promete ser también muy caluroso, visto lo visto.