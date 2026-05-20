Los Viriatos de Sayago, protagonistas en un congreso sobre una tradición que "crece en reconocimiento sin perder autenticidad"

Los Viriatos, como se denomina a los pendones de Sayago que el primer domingo de junio protagonizan cada año la romería en la que se encuentran en Fariza, tendrán especial relevancia en la jornada inaugural del "II Congreso Los Pendones. Historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial". De hecho, la jornada de apertura del encuentro científico, que tiene lugar este jueves, se desarrollará en horario de tarde en la ermita de la Virgen del Castillo de Fariza, el lugar al que suben los pendones sayagueses en la tradicional romería de los Viriatos. Además, una de las conferencias de ese primer día de congreso se dedica íntegramente a esa tradición documentada desde principios del siglo XVII.

Junto a ella, también tienen espacio en el primer día del congreso los pendones mirandeses situados en el lado portugués de la frontera con Sayago. La conferencia inaugural correrá a cargo del experto de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León Jorge Martínez Montero, que disertará sobre los "Pendones entre Zamora y León: historia viva de nuestros pueblos".

Tras esa primera jornada que tiene como marco los Arribes del Duero, el encuentro de estudio y puesta en valor de esos estandartes tendrá continuidad el viernes y el sábado en Zamora. El día 22 de mayo en el salón de actos del Mecyl con un componente más académico a través de conferencias y el sábado día 23 con diversas actividades culturales entre las que destaca un gran desfile de unos sesenta pendones que tendrá lugar por la mañana, saliendo de la margen izquierda del Duero y cruzando el Puente de Piedra, para luego discurrir por las calles del Casco Antiguo de Zamora hasta la Catedral.

Procesión romera con pendones. / Cedida

Sobre los Viriatos, promotores de la romería de la Virgen del Castillo han recordado que esa celebración histórica une a ocho pueblos de Sayago en una tradición única documentada desde 1611 y declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Se trata de una de las tradiciones "más singulares y reconocibles del patrimonio cultural zamorano con una identidad propia, una estética inconfundible y un profundo significado ritual", han destacado los impulsores de mantener viva esa romería.

Símbolos vivos

Los ocho pueblos sayagueses que se unen generación tras generación en esa tradición son Argañín, Badilla, Cozcurrita, Fariza, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera y Zafara. Gracias a ellos, los pendones continúan alzándose cada año "no como piezas de museo, sino como símbolos plenamente vivos de identidad, memoria, comunidad y pertenencia".

Los pendones sayagueses ya estuvieron presentes en el primer congreso celebrado en León en 2024, donde despertaron enorme curiosidad por sus características diferenciales, y han sido recogidos recientemente en el documental "Pendones" elaborado por la agencia y productora Ical, "contribuyendo a dar a conocer una tradición que sigue creciendo en reconocimiento, sin perder ni un ápice de autenticidad", han asegurado sus promotores. A ello se suma la publicación del libro Romería de la Virgen del Castillo, los pendones de Fariza o los Viriatos, dedicado a estudiar, documentar y preservar esta herencia cultural.

El congreso de pendones cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural de Zamora, entre otras entidades colaboradoras.

Desfile

El desfile del sábado por la mañana contará con cerca de sesenta pendones que estarán acompañados en su recorrido por el grupo zamorano de música tradicional Roncones y Sonajas, los componentes de la Asociación de Tamborileros Zamoranos y el grupo de baile Los Alfares de Pereruela.

El desfile dará comienzo a las 11.30 horas y se prolongará durante unas dos horas, partiendo de la calle Entrepuentes, para continuar por Cabañales, cruzar el Puente de Piedra y seguir por la avenida del Mengue, la plaza de San Julián del Mercado, la calle de la Plata, Balborraz, la plaza Mayor, la calle Ramos Carrión, las rúas de los Francos y de los Notarios y concluir en la plaza de la Catedral con el acto final de bienvenida, izado colectivo y baile de pendones.