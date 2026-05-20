Sanidad
Suma y sigue: un nuevo MIR para Zamora
Un estudiante elige la especialidad de Medicina Intensiva
Con un goteo constante, pero bastante lento, siguen acumulándose alumnos MIR que eligen el Complejo Asistencial de Zamora para realizar sus prácticas hospitalarias. La plataforma de Formación Sanitaria Especializada anuncia este martes un nuevo puesto ocupado, el de la especialidad de Medicina Intensiva.
Se trata del noveno MIR que elige Zamora para esta formación sanitaria. El primero se apuntó el 7 de mayo en la especialidad de Otorrinolaringología. En estas dos semanas se han unido nuevos estudiantes para las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Obstetricia y Ginecología, Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico y dos médicos para Psiquiatría, especialidad elegida este mismo lunes.
De esta manera, para el Complejo Asistencial de Zamora todavía quedan plaza para las especialidades de Medicina Preventiva y Salud Pública, dos más para Medicina Interna y catorce para médico de Familia, que todavía no ha elegido nadie.
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