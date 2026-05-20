¿Qué riesgos puede tener que 1.400 militares lleguen a Zamora con el nuevo cuartel de Monte la Reina?

A priori, todo son buenas noticias y bienvenida sea la llegada de unos 1.400 militares al nuevo cuartel que se comienza a construir en Monte la Reina, en el término municipal de Toro. Sin embargo, aunque ese proyecto es bien recibido en toda Zamora, puede haber peros. De si la provincia se prepara adecuadamente para esa nueva infraestructura militar y lo que conlleva la llegada de hasta 1.400 familias, puede depender que tenga más o menos repercusión económica o unas consecuencias sociales u otras.

Todo ello se analiza en un curso que ha promovido el centro de la UNED de Zamora y se desarrollará a principios de junio bajo el título "Deslocalizando la Defensa: posibilidades y desafíos de los emplazamientos militares en zonas rurales". Las ponencias pueden seguirse tanto presencialmente como en línea a través de internet y la inscripción es gratuita. A lo largo de las tres jornadas se estudiarán aspectos como el impacto de la deslocalización en el ámbito rural, la movilidad geográfica en el ámbito de las Fuerzas Armadas o el proyecto concreto de Monte la Reina y su comparativa con una actuación de características parecidas llevada a cabo por el Ejército en Huesca. El curso está codirigido por el que ha sido director de la UNED de Zamora los últimos años y es profesor asociado, Antonio Rodríguez, y por la docente de ese mismo centro universitario María Gómez Escarda.

En la presentación del curso, Antonio Rodríguez ha mencionado algunos de los riesgos que puede tener un proyecto de este tipo. Al respecto, ha admitido que la llegada de 1.400 militares con sus familias a Zamora "a priori es fantástico", pero es necesario analizar y planificar determinados aspectos. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la oferta de vivienda es suficiente o el cuartel puede tensionar más el mercado inmobiliario; si existe oferta adecuada para que los hijos de esos militares puedan estudiar aquí; si está dimensionado suficientemente el sistema sanitario; o si los medios de transporte estarán adaptados a las necesidades que requerirán esas familias.

Presentación del curso de la UNED de Zamora sobre Monte la Reina. / Víctor Garrido

También habría que ver, teniendo en cuenta que un soldado de tropa cobra entre 1.400 y 1.500 euros al mes, si en Zamora hay trabajo para sus parejas teniendo en cuenta las características del mercado laboral.

¿Compensa venir?

Todo ello influye en que si un militar es destinado a Monte la Reina y ya tiene organizada su vida en otra ciudad sopese que le compense venir a vivir a la provincia de Zamora o dejar su familia en donde ya está asentado y se traslade puntualmente a trabajar en el término municipal toresano. Frente a esos riesgos, todavía quedan cinco años y se está a tiempo de buscar soluciones, según ha expuesto Antonio Rodríguez. Ha incidido además en un aspecto fundamental, como es el de saber desde la perspectiva de los militares, qué pueden necesitar para que Monte la Reina se convierta en un destino atractivo para ellos y se queden a vivir, para que el acuartelamiento tuviera así una mayor repercusión económica y demográfica en la provincia.

El curso, del que una de las mesas redondas la moderará el redactor jefe de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Luis Garrido; incluirá conferencias sobre la población rural en España o los problemas para el desarrollo empresarial de la denominada España vaciada. También habrá representación de la sociedad zamorana en una mesa con representantes de CEOE, Caja Rural, Azeco, Zamora10, las asociaciones de vecinos o el Colegio de Médicos. Igualmente, tendrán voz en él diversas asociaciones de militares y representantes institucionales. Se espera además una respuesta del Ministerio de Defensa con el fin de que puedan incorporarse a la programación con una charla que explique someramente el proyecto militar de Monte la Reina, algo que la UNED no ha podido aún confirmar pese a hacer diversas gestiones para ello.