Reservado el 98% del espacio para expositores de la feria Fromago

La feria internacional del queso de Zamora, Fromago Cheese Experience, contará con la presencia de más de 400 stands. Tercera edición que se celebrará del 17 al 20 de septiembre con un gran éxito de participación a nivel profesional.

"La feria ya está al 98%. Está prácticamente llena por lo que estamos buscando hueco para ver dónde podemos meter algunos stands más", avanzó Sara Fregeneda, presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), organizadora de la cita.

La alta demanda hace que en estos momentos solo quede espacio para expositores de carácter internacional que se ubicarán como en las anteriores ediciones en el entorno de la Plaza de la Catedral. "Queremos que haya mayor presencia internacional y es ahora mismo la única zona donde queda algún hueco", reveló durante la firma del convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora para la realización de actividades de promoción exterior e internacionalización.

Por este motivo, el cierre de las inscripciones se producirá durante este mes de mayo para iniciar los trabajos de distribución y localización mediante los planos.

En total, han confirmado su presencia más de 300 empresas expositoras. Entre ellas, una firma de Londres a la que se visitará a principios del mes de junio. "Queremos ir a conocer sus instalaciones, además de ver también a algún productor de queso cheddar para reforzar la presencia de Fromago fuera de España", explicó Fregeneda.

Últimos preparativos en los que trabajan desde Eilza con mucha ilusión y "muchas ganas ya de que empiece la fiesta y que empiece el baile", dijo satisfecha la presidenta de la fundación.

Datos de inscripciones que confirman que la tercera edición será no solo la de la consolidación del evento, sino la más grande de todas. La previsión para este 2026 es superar los 40.000 metros cuadrados de recorrido urbano en los que se podrán encontrar más de 400 stands con la posibilidad de catar más de 1.200 variedades de queso de todo el mundo.

Evento que repercute en la dinamización económica de la provincia. "Están haciendo un trabajo increíble de difusión de fromago en España y fuera del territorio nacional que va a repercutir positivamente en el sector quesero, pero también en otros sectores económicos", apreció Enrique Oliveira Román, presidente de la Cámara de Comercio.