Relevo en la dirección de la UNED de Zamora: una nueva cara toma las riendas de forma provisional de la universidad a distancia

El director del centro de la UNED de Zamora, Antonio Rodríguez, cumplió este martes su último día en el cargo, al cumplir los 70 años este miércoles y llegarle la edad de jubilación obligatoria. Debido a ello, el puesto de dirección lo asume de forma interina el que ha sido secretario del centro universitario zamorano, José Delgado Álvarez. Este docente de la UNED de Zamora es doctor en Geografía y experto en análisis territorial, dinámica rural e interpretación del paisaje. La asunción de su nueva responsabilidad es en funciones, hasta que desde la dirección nacional de la UNED se elija el que será el nuevo director definitivo del centro zamorano.

Para ello, la plaza ya ha sido convocada con su publicación en el Boletín Oficial del Estado y a ella pueden concurrir, en plazo que está aún abierto, las personas que cumplan los requisitos. Pese a ello, la elección del director no se rige por criterios de valoración objetiva de méritos, sino que es un puesto de confianza que depende del rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que designa según criterios propios la que será la nueva persona que llevará las riendas del centro zamorano de la UNED de forma definitiva, a partir de junio.

El que ha sido máximo responsable del centro zamorano los últimos años, asumió la dirección de la UNED de Zamora en julio de 2021, en sustitución de José Andrés Blanco, que dejó el puesto también al jubilarse.

Antonio Rodríguez González ha indicado que, pese a su jubilación hecha efectiva este miércoles, seguirá vinculado al centro universitario zamorano como docente. De hecho, es uno de los directores del curso de extensión universitaria organizado a principios del próximo mes para analizar el impacto económico y social que tendrá el futuro cuartel de Monte la Reina y cómo se puede preparar la provincia para ello.