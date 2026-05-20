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Arte

El polifacético Carlos Piñel comparte su “Imaginario de palabras y sucesos” en Valladolid

El artista presenta una veintena de piezas inspiradas en la poesía de autores como Lorca o Gamoneda

Zamora. Carlos Piñel.

Zamora. Carlos Piñel. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El artista Carlos PiñelSánchez reúne una veintena de creaciones en Espacio Abierto en Valladolid. La muestra, titulada “Imaginario de palabras y sucesos”, agrupa piezas muy relacionadas con el estrecho vínculo que el creador mantiene con la poesía ahondando en versos de, entre otros autores, Federico García Lorca, Aníbal Núñez o Antonio Gamoneda. También permite disfrutar de obra reciente sobre papel de pequeño formato “pintada en los dos últimos años de una manera muy improvisada y rápida, sin bocetos”, describe.

En estas obras Piñel ha optado por una paleta “muy colorista” empleando técnicamente tanto el acrílico como técnica mixta con “una coherencia en toda la obra” lograda, desde su punto de vista, “en la espontaneidad, en las formas y también en los colores”.

Carlos Piñel, al fondo, en una presentación de uno de los libros de autor en la sala que luce sus cuadros.

Carlos Piñel, al fondo, en una presentación de uno de los libros de autor en la sala que luce sus cuadros. / Cedida

Trayectoria

Formado en Bellas Artes, Carlos Piñel inició su andadura profesional muy pronto compartiendo su conocimiento. Entre 1974 y 1979, ejerció como profesor de Experiencias Plásticas en la emblemática Escuela de Bellas Artes de San Eloy en Salamanca, dejando una huella temprana en las nuevas generaciones de creadores.

Su lenguaje artístico abarca, sin ningún tipo de límites, desde la pintura y el dibujo hasta la escultura y los libros de artista.

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Una de sus constantes pasa por el diálogo de su obra con la literatura. Ha sabido materializar en trazos y texturas la sensibilidad y las palabras de grandes figuras de la poesía contemporánea, colaborando en proyectos plásticos inspirados en la obra de Antonio Gamoneda o de Claudio Rodríguez.

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