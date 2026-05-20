Nueva restricción de tráfico en Zamora durante tres días: cuidado si vas a circular por la rotonda de la avenida de Requejo

Nuevas restricciones al tráfico en Zamora capital. En esta ocasión, tendrá lugar entre el jueves, 21 y el sábado, 23, según ha comunicado la Policía Municipal, que anuncia "afecciones al tráfico rodado" en la rotonda de la avenida de Requejo, a la altura del supermercado Alcampo. El corte se debe a una intervención de emergencia en la red de calor de la ciudad.

Durante estos días, la circulación se verá parcialmente alterada ya que, por motivos de seguridad, los vehículos deberán transitar exclusivamente por el carril exterior de la rotonda, especialmente, en el entronque con la calle Poeta Alfonso de Peñalosa. Tanto las entradas como las salidas quedarán también restringidas a este carril, con el objetivo de canalizar el tráfico y minimizar riesgos.

Tráfico abierto, pero con limitaciones

A pesar de estas limitaciones, el tráfico permanecerá abierto en todo momento, tanto en la propia rotonda como en las vías de acceso y servicio, lo que permitirá mantener la movilidad en la zona, aunque con posibles retenciones puntuales.

Una vez finalizados los trabajos, está prevista la reposición del firme así como de la señalización vertical y de las marcas viales, devolviendo la normalidad a la circulación.

Por otro lado, la Policía Municipal también ha comunicado que han comenzado las obras de reparación de un colector en las calles Valdivia y Alcalá Galiano, lo que podría generar nuevas incidencias en el tráfico en esos puntos de la ciudad en los próximos días.