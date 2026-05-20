Cultura
El Museo de Zamora propone una visita a la muestra permanente del Consultivo
La muestra "En busca del tiempo perdido" explora el origen y desarrollo de la ciudad de Zamora a través de materiales arqueológicos
El Museo de Zamora propone el jueves, 21 de mayo, a las 17.00 horas, una visita guiada a la muestra “En busca del tiempo perdido. Arqueología e historia en la ciudad de Zamora” que se exhibe en el Consejo Consultivo de Castilla y León.
Como una sala más del museo, la exposición reúne una selección de los materiales arqueológicos recuperados en el solar del edificio del Consejo Consultivo y realiza un recorrido que permite comprender el origen y desarrollo de la ciudad de Zamora.
La participación en la actividad es libre hasta completar el aforo. El grupo se formará en el patio de acceso al Consejo Consultivo de Castilla y León, sito en la plaza de la Catedral, minutos antes del inicio de la visita.
Día internacional de los Museos
La actividad forma parte de las propuestas organizadas desde el Museo de Zamora para festejar el Día Internacional de los Museos.
La programación prosigue el fin de semana con dos itinerarios guiados con visita incluida a Santa Lucía, el sábado día 23 a las 17.00 horas y el domingo día 24 a las 12.00 horas.
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
- Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora
- Pasando consulta por la mañana y voluntaria arqueológica por la tarde: 'En El Viso de Zamora siento que cuido la salud de nuestra memoria colectiva, es la medicina del tiempo
- La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros
- Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora