El Museo de Zamora propone una visita a la muestra permanente del Consultivo

El Museo de Zamora propone el jueves, 21 de mayo, a las 17.00 horas, una visita guiada a la muestra “En busca del tiempo perdido. Arqueología e historia en la ciudad de Zamora” que se exhibe en el Consejo Consultivo de Castilla y León.

Como una sala más del museo, la exposición reúne una selección de los materiales arqueológicos recuperados en el solar del edificio del Consejo Consultivo y realiza un recorrido que permite comprender el origen y desarrollo de la ciudad de Zamora.

La participación en la actividad es libre hasta completar el aforo. El grupo se formará en el patio de acceso al Consejo Consultivo de Castilla y León, sito en la plaza de la Catedral, minutos antes del inicio de la visita.

Día internacional de los Museos

La actividad forma parte de las propuestas organizadas desde el Museo de Zamora para festejar el Día Internacional de los Museos.

La programación prosigue el fin de semana con dos itinerarios guiados con visita incluida a Santa Lucía, el sábado día 23 a las 17.00 horas y el domingo día 24 a las 12.00 horas.