Nuestra Madre celebra una jornada de convivencia en la ermita de Morales

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias celebrará, el próximo sábado 6 de junio, una jornada de convivencia en la ermita del Cristo de Morales, una cita “ya tradicional dentro del calendario anual de la hermandad y que busca reforzar los lazos de unión entre hermanos, familiares y amigos” indican.

La jornada arrancará con la celebración de la misa y contará con diferentes actividades pensadas para todas las edades, entre ellas una comida popular, juegos tradicionales y música en directo, en un ambiente marcado por la convivencia, la amistad y el sentimiento cofrade.

Cartel de la actividad. / Cedida

Desde Nuestra Madre destacan que este encuentro pretende recordar que “la cofradía no solo se vive en Semana Santa, sino durante todo el año”, fomentando así la participación y el encuentro entre generaciones en un entorno emblemático como es la ermita del Cristo de Morales.

Pases

El precio de participación es de 10 euros para hermanos y 15 euros para no hermanos.

Los tickets podrán adquirirse en la sede social de la cofradía los martes de 19.00 a 20.30 horas, así como en la iglesia de San Vicente y en la Librería Mil Hojas.