Indignación por la lluvia de cristales desde una obra en una plaza de Zamora: "Si te cae en la cabeza, te mata"

Los vecinos de la Plaza del Cuartel Viejo en Zamora alertaron a la Policía Municipal sobre las 15 horas por la caída de cristales a la calle procedentes de las obras que están teniendo lugar en uno de los edificios que da a la plaza, aquel que contiene en su fachada un conjunto de mosaicos de Luis Quico.

Los testigos contemplaron con pasmo cómo uno de los trabajadores se asomaba desde la cubierta para ver si los cristales habían causado algún daño. Las personas que se encontraban en el parque y en las terrazas de la plaza no se podían creer lo que acababa de suceder.

Por suerte, ningún viandante ni vehículo pasaba en ese instante por la calle, justo en la zona contigua a los contenedores soterrados. De otra forma, habría sucedido una desgracia, puesto que no fueron pocos los cristales que cayeron a la calle desde una altura de más de 10 metros.

No es la primera vez que los agentes de la Policía Municipal acuden a la zona alertados por la falta de medidas de seguridad en esta obra en la Plaza del Cuartel Viejo. Los vecinos muestran su preocupación, ya que es una zona con mucho tránsito de niños debido a la cercanía del Colegio Medalla Milagrosa y la gran afluencia de colegiales al parque una vez terminado el horario escolar.

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"Si te cae en la cabeza, te mata", aseguraba una zamorana testigo de la caída de cristales. "Es una vergüenza que se estén saltando las medidas de seguridad por el forro", añadía otro vecino de la zona. "A ver si la Policía Municipal les mete un palo y así se aplican el cuento", remataba este mismo zamorano.