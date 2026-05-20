La huelga de médicos en Zamora tensa la atención sanitaria provocando las quejas de los pacientes

A pesar de que el seguimiento de la huelga de médicos en la provincia de Zamora es más bajo que en otras partes de la comunidad, los zamoranos cada vez notan más la repercusión de este parón sanitario. Conforme pasan los días (la huelga comenzó este pasado lunes), el número de facultativos en huelga se mantiene más o menos estable pero las consecuencias de la huelga cada vez son más palpables.

"Nos dijeron que no nos habían avisado antes porque, si avisaban a la gente, entonces no iba nadie. Y que si no iba nadie la huelga era como si no existiera", cuenta una zamorana a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.Su madre, María Jesús, tiene 73 años y esclerosis múltiple: "Tiene muchos problemas de movilidad, no puede ir sola a los sitios, tenemos que llevarla en sillas de ruedas y ayudarla en todo", explica su hija. "Tenía una operación programada a las 8.00 horas, como otros muchos pacientes. La metieron en quirófano a las 8.00, y a las 10.00 nos avisaron de que no la podían operar porque había huelga", relata.

"Nos han atendido fatal. No nos han dado explicaciones. Además, sabían todos los problemas de movilidad que tiene mi madre y aun así nos han dejado un cuartucho para cambiarse, donde apenas entrabamos las dos, ya que tenía que ayudarla", remarca.

"Mi madre no puede estar mucho rato levantada ni esperando. Necesita unos cuidados especiales. Y ahí la dejaron en una silla dos horas", explica indignada. "Yo puedo entender que no llamen a algunas personas, pero creo que deberían de mirar el historial", recalca. "Yo puedo entender que si me pasa a mí, que me puedo mover y hacer cosas por mí misma, me enfade, pero bueno, me vuelvo a casa. Pero mi madre no. Además, nosotros habíamos avisado de su situación. A otras personas, por ejemplo, les han dicho en la sala de espera que se fueran a casa. Pero en nuestro caso, a mi madre la cambiaron, la prepararon y la mandaron para dentro. No nos dijeron nada hasta dos horas después", recalca.

Y cuando te quejas, te dicen: “Es que si os avisamos y os llamamos para decir que se cancela, ¿qué huelga es esta?”, recrea. "Ellos no tienen la culpa", dice, "pero yo me pregunto, ¿y mis impuestos dónde están?", cuestiona.

Miércoles 20 de mayo

El paro convocado este miércoles 20 de mayo en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos tuvo un seguimiento medio en Zamora del 7,5%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana.

En concreto, han secundado la huelga un total de 33 facultativos de los 440 efectivos disponibles. En esta tercera jornada en huelga de los médicos en el mes de mayo ha habido un total de 231 consultas suspendidas de medicina familiar y pediatría y 72 consultas externas. De la misma manera, se han cancelado 11 intervenciones quirúrgicas y 8 pruebas diagnósticas.

En cuanto a los datos de este martes 19 de mayo, el seguimiento en Zamora fue del 9,92% (35 facultativos de 442 efectivos disponibles). Se suspendieron 336 consultas de medicina familiar y pediatría, 72 consultas externas, 30 pruebas diagnósticas y cuatro intervenciones quirúrgicas.