Hamburguesas de autor compiten en Zamora por ser la preferida del público

The Burger Cup, el campeonato itinerante de hamburguesas recala por segundo año consecutivo en la Plaza de Viriato de Zamora. Cita que homenajea la gastronomía más urbana reuniendo a algunas de las hamburgueserías más destacadas del país.

Ciudadanos y visitantes tendrán la oportunidad de catar las originales creaciones hasta el próximo lunes 25 de mayo junto con otros productos que se pondrán a la venta en las "foodtrucks" llegadas desde diferentes puntos de España.

"Estamos muy felices de volver a Zamora después de la gran acogida que tuvo la anterior edición. Es una ciudad que vive muchísimo la gastronomía y donde el público conecta muy bien con este tipo de experiencias al aire libre", indica el promotor de The Burger Cup, Javier Bravo.

Seis días en los que se incluyen otras actividades como música en directo, DJs y distintas propuestas gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. "Queremos que la plaza de Viriato vuelva a convertirse en un gran punto de encuentro para disfrutar de la mejor comida, música y ambiente", añade Bravo.

Campeonato en el que los consumidores podrán votar por su hamburguesa gourmet favorita. Entre las hamburgueserías participantes se encuentran Smokie Madriz, La Meaqui, Madu Burgers, Naches, Vaxto, Vulcano Arde, Burger Lab y Capitano Burger, además de la presencia dulce de El Señor de las Donas, que pondrá el toque final con sus donuts y postres.

Todos los que no quieran desaprovechar la oportunidad de probar alguna de las mejores hamburguesas de España podrán hacerlo desde este miércoles, de 19.00 horas hasta la medianoche y de jueves a domingo, de 12.00 horas a una de la madrugada.