Fromago reunirá a importadores de Japón, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Marruecos

Alrededor de cuarenta importadores participarán en la tercera edición de la de la feria Fromago Cheese Experience que se celebrará en el marco de la misión comercial inversa promovida por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora y la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), organizadora de la cita quesera. La estrategia promocional busca abrir nuevos mercados a las empresas zamoranas a través de estos encuentros con compradores y distribuidores extranjeros. "Tenemos confirmada ya la presencia de importadores de Japón, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Marruecos", avanzó Enrique Oliveira, presidente de la Cámara de Comercio.

Empresas a las que se añadirán más, procedentes de otros lugares del mundo, que estén interesadas en conocer los productos de la provincia para introducirlos y comercializarlos en su mercado nacional. Impulso a la internacionalización de las firmas de Zamora que se materializa en el convenio rubricado entre la presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, y el responsable de la Cámara para profesionalizar al máximo Fromago y consolidarla en el panorama ferial.

Los expositores participantes en la misión comercial inversa recalarán en Zamora el día 16 con el fin de realizar una visita a distintas queserías de la provincia. Al día siguiente, se desarrollará el grueso de la actividad con encuentros bilaterales entre importadores y las empresas expositoras que "soliciten participar previamente en estos encuentros", matizó Oliveira. Además, se les dará a "conocer el resto de productos de la provincia en los almuerzos y cenas que tenemos previstos y que organizamos con ellos en estos días que van a estar en Zamora", añadió.

Firma del convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio de Zamora y EILZA, en el marco de la Illa Edición de la Feria Fromago 2026. / Victor Garrido / LZA

Acción que cuenta con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la financiación de la Diputación Provincial de Zamora y que, desde Eilza, valoran especialmente por sus buenos resultados. "Fromago se conoce. Los importadores cada vez tienen más interés en venir a conocer la feria, tanto nuevos que no han estado nunca y han oído hablar de Fromago y Zamora, como importadores que ya han estado en ediciones anteriores y que quieren repetir", subrayó Fregeneda. Conocimiento de la feria que han apreciado en sus viajes para promocionar el evento, tanto dentro como fuera de España.

No obstante, el objetivo para la próxima edición de septiembre es dar prioridad a los importadores que no han estado nunca en Fromago para que "puedan conocer la ciudad e impulsar esa vertiente de negocio para todos los expositores, que no se quede solamente en la venta público final", comentó la presidenta de Eilza.

Incremento de las exportaciones

Las exportaciones del sector quesero en Zamora en el año 2025 alcanzaron los 38 millones de euros. Cifra que sitúa a Zamora como la séptima provincia que más exporta del sector quesero de toda España. Los mercados principales a los que se dirigen estas exportaciones de queso son Francia, Italia, Portugal, Croacia, Polonia y Reino Unido.

Crecimiento del sector en el que se nota el impacto de Fromago tras la celebración de sus dos primeras ediciones en 2022 y 2024. "En un año se han incrementado en torno a un 15%, una cifra muy significativa", reseñó el presidente de la Cámara.

Por ello, en la próxima cita se buscará "aprovechar la feria Fromago para que estos importadores que vengan tengan también la opción a conocer otros productos importantísimos que tenemos en Zamora, mostrándoles nuestra riqueza en el sector agroalimentario", expuso Oliveira.

Objetivo para profesionalizar al máximo una feria que la pasada edición de 2024 atrajo a más de 300 expositores y logró una asistencia masiva por las calles de Zamora, que se convirtió durante esas fechas en la capital mundial del queso. "Queremos que, con la presencia de importadores de todo el mundo y compradores nacionales, podamos situar a Zamora y a Fromago en el centro del panorama de ferias especializadas de Europa", manifestó.