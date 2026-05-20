Fénix Teatro logra un nuevo reconocimiento con el montaje “Mamaaá!!!”

El intérprete Rafael González, de Fénix Teatro, ha logrado el premio al mejor actor en la edición del XXIII Festival de Teatro Villa de Carrizo por su papel de Paquito en la obra “Mamaaá!!!” celebrado en Carrizo de la Ribera, en la provincia León. Además, la formación logró la nominación al premio del público el pasado 9 de mayo.

El grupo Fénix Teatro participa en numerosos certámenes y festivales nacionales de teatro repartidos a lo largo de toda la geografía española. Así, el pasado 2 de mayo participaron en la XXII Muestra Internacional de Teatro Amateur, desarrollada en Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona, con el montaje “Terapia” y el próximo día 6 de junio participarán en el V certamen de teatro Aficionado de Foz, en Lugo, con “Mamaaá!!!”.

Fénix Teatro Zamora participará el 9 de junio en la Muestra de Teatro Aficionado que se celebrará en el Teatro Principal de Zamora, con la premiada obra “Mamaaá!!!”.