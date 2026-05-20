La familia española del papa: la divertida anécdota de Armando Lovera con León XIV

En plena clase de pádel con sus dos hijas se enteró de la noticia. “No sabía si llorar o reír, la emoción me desbordó”, recuerda Armando Jesús Lovera sobre el momento en el que se enteró de que su amigo del alma, aquel con el que había forjado unos fuertes lazos cuando estaba en misión en Perú, el sacerdote Robert Prevost, acababa de ser nombrado nuevo papa en el Vaticano.

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA acogió este martes la presentación de “De Roberto a León. Amistad, memoria y misión”, un libro donde Armando Jesús Lovera Vasques comparte con el lector los inicios de esta amistad y su continuidad a través de los años. “Yo tenía la intuición, sin ningún argumento de peso, de que podía ser nombrado papa, pero, al mismo tiempo, temía que, si esto ocurría, se perdiera ese contacto y esa cotidianidad que teníamos”, reconoce. Un temor que le transmitió a su mujer cuando le dio la noticia, a lo que ella le contestó “no te pongas la tirita antes de la herida”, con razón.

Armando de Jesús posa en Zamora con su libro “De Roberto a León. Amistad, memoria y misión” / Alba Prieto / LZA

Juntos redactaron un mensaje esa misma noche para darle la enhorabuena a su amigo vía WhatsApp. “Santo Padre, rezamos por ti, cuenta con nosotros”, escribieron. Poco tiempo después, llegó la respuesta en forma de agradecimiento, lo que ya implicaba que esa amistad no se iba a quedar en segundo plano, a pesar de las nuevas responsabilidades del pontífice.

Con música y matemáticas

No fue esta una amistad a primera vista. De hecho, Lovera, que en aquellos años ochenta estaba interesado en ingresar en la orden de los agustinos, no vio con buenos ojos que se hiciera cargo un americano, por lo que representaba en aquella época ese país para América Latina y la situación crítica que había en Perú, con Sendero Luminoso y Alberto Fujimori a punto de alzarse como presidente. Pero se supo ganar a toda la comunidad, con él especialmente a través de pasiones compartidas, como la música y las matemáticas. “Incluso me enseñó a conducir”, añade.

La amistad, eso sí, ha evolucionado desde esos años en América Latina. “Intento no ser molesto y no importunarle, sé los horarios en los que le puedo escribir y los primeros meses, durante casi un año, contactaba con él casi todos los días”, explica. Unas conversaciones que se traducen en buenos deseos, en oraciones y en agradecimientos. “Cuando queremos hablar de algún tema concreto, le pido más tiempo y buscamos un hueco”, agradece.

La familia española de León XIV

Igual de agradecido está de que esa cercanía no haya desaparecido en este tiempo. Incluso le han visitado. “Cuando nos pidieron la documentación, mi mujer y yo somos de Perú, mientras que mis hijas ya han nacido en Valladolid, así que nos registraron como la familia española del papa, lo que nos hizo mucha gracia”, cuenta como anécdota. En este encuentro, corroboró que es un hombre muy ocupado, pero que sigue siendo muy cercano con sus amigos. “Mis hijas no eran muy conscientes de que ahora estaban con el papa, y estuvieron jugando y hablando con él como antes”, describe.

Resume el escritor que este libro, al que el propio León XIV le di el visto bueno –“confío en ti, eres mi amigo”- le indicó, es mucho más que la presentación de un amigo. “Es la presentación de una amistad en Cristo que puede sostener la vida cotidiana y ayudar a seguir a Jesús, que puede hacer crecer, porque, además de cercano, León XIV es esa autoridad que me orienta en la vida, más allá de darme consejos”, asegura Lovera.

Discípulo de León XIII

Sobre la elección de su nombre como papa, “le viene por la Doctrina Social de la Iglesia, representada en la figura del León XIII, y también su amistad con los agustinos y su devoción con la Virgen del Buen Consejo y cercanía con los Estados Unidos”, enumera. Y es el papa León XIII “fue un hombre muy intuitivo, que sabía del poder que tenía este país y que iba a ir en aumento, como está ocurriendo también en la actualidad”, compara.

“A veces Dios nos presenta a personas cercanas, de carne y hueso, que son increíbles”, asegura Lovera describiendo a su amigo. De ahí la redacción de este libro. “Quiero que la gente conozca, por un lado, al papa León XIV y, por otro, que entienda que puede haber sorpresas con cualquier amistad, porque Dios es así, y no solo le hace llegar a un alto cargo, sino que significa una hondura, una presencia y un soporte especial para la vida de sus amigos”, asegura. De esta manera, a través de sus páginas se destacan los puntos fuertes del actual pontífice “como alguien que sabe escuchar y que busca la unidad”, describe. Por ello, considera su amigo que la misión más importante de León XIV “será lograr la unidad de la Iglesia”.