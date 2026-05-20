David Refoyo, poeta: "He aprendido a decir las cosas de una forma más sutil, aunque igual sea más radical ahora que hace 20 años"

“Las ganas de comer Oreo” es el título del último libro del zamorano David Refoyo. Su nuevo poemario, donde bucea en la experiencia de ser padre, se presenta el jueves 21 de mayo a las 19.30 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

¿Cómo nace este nuevo poemario?

Ya en mi libro “El fondo del cubo” había tres o cuatro poemas dedicados e inspirados en mi hija y seguí trabajando en esa línea. Al principio simplemente por acumular anécdotas, vivencias y recuerdos. Después de un tiempo, te das cuenta de que hay material para un libro bajo la misma temática y decidí trabajarlo. En un principio no tenía ninguna aspiración de hacerlo, pero surgió y había que aprovecharlo.

El libro plasma momentos que con el paso del tiempo se olvidan, pero también tiene un poco un desahogo.

Tiene bastante de desahogo. De contar, de exteriorizar esos miedos que de repente te surgen cuando tienes hijos, cosas en las que no habías pensado y de repente te asaltan. También el asombro del lenguaje cuando pasan de ser bebés y de repente se van transformando en ya niños, en criaturas independientes que ganan autonomía, que se expresan, que se comunican de una manera más clara y más directa. Esa parte de sorpresa y asombro fue una etapa maravillosa.

David Refoyo con su poemario entre las manos. / Victor Garrido / LZA

Una etapa maravillosa donde también se descubre una faceta nueva de uno mismo.

Sí. Aprendes a relativizar mucho las vivencias propias de nuestra propia infancia. Ves el mundo con otros ojos, con esa inocencia, con ese no saber lo que es la pobreza, las guerras, la violencia. Volver a ver las cosas de esa manera también es bonito.

Quizás de ahí que haya algunos poemas con más contenido social en la parte final del libro.

Sí, puede que sí. No obstante, en toda mi obra hay un componente social y de crítica política. Cuando empecé a escribir era todo como mucho más obvio y a medida que he madurado, también como poeta y como lector, he aprendido a decir las cosas de una forma más sutil, aunque igual es más radical lo que dices ahora que lo que decías hace 20 años.

¿Ha cambiado su manera de concebir la creación literaria?

En cuanto a cómo concebirlo, sigo pensando que al escribir no te puedes guardar nada, que tienes que ir con todo lo que sientas, y decirlo de la manera más bella o más clara o más artística posible, sin caer en clichés, sin intentar no ser repetitivo, ser un poco original, fiel a la propia voz que has ido construyendo durante todos estos años. El planteamiento es el mismo, lo que cambia mucho es el contexto y los tiempos de dedicación. Antes, aunque trabajara, tenía mucho tiempo para leer y mucho tiempo para escribir. Y ahora, no tanto como quisiera.

Si tengo que expresar alguna idea y no me cuadra en la métrica, prefiero decir lo que quiero que delimitarlo a un formato concreto

Formalmente en el poemario utiliza un lenguaje muy sencillo, pero hay una disparidad en los versos.

Me gusta probar diferentes técnicas. Cuando empecé a pensar que tenía un libro, estuve trabajando mucho las formas clásicas, sobre todo, los endecasílabos, en forma libre, sin rima ni estructura de soneto, ni nada por el estilo, pero sí la medida de once sílabas la trabajé mucho. Me metí en esa pelea, pero mi sitio está en el verso libre. Al final deseché casi todos los poemas que trabajé en estructuras clásicas, pero sí que conservé versos. Este poemario tiene una métrica más definida que otros libros, pero sigue apostando por el verso libre y, en las formas, hay algunos poemas más en prosa, que son muy cortitos, de un solo verso, de dos versos... Alguna serie que suenan como a haikus japoneses, sin serlo ni pretenderlo. Si tengo que decir alguna idea y no me cuadra en la métrica, prefiero decir lo que quiero decir que delimitarlo a un formato concreto. Además, me gustan los libros variados cuando los leo, libros, por ejemplo, que son todos de sonidos, me echan un poco para atrás, prefiero cierta variedad.

Con "Las ganas de comer Oreo" es fiel a su voz.

Yo creo que este libro es una continuación bastante clara de “El fondo del cubo”. En ese libro es donde, de repente, me dije que había llegado a un punto en el que ya es donde quería llegar. Sentí que todo lo anterior había sido como un entrenamiento, una experimentación hasta llegar a ese punto. Y me he sentido cómodo en ese lugar y me he querido quedar ahí. Seguramente ya el siguiente libro irá por otros derroteros, no lo sé porque ahora mismo no tengo nada. Todos los poetas escribimos buscando esa voz, ese punto en el que poder expresarnos y desarrollar todo lo que tenemos dentro. Desde mi punto de vista, yo lo he alcanzado con estos dos últimos libros. He escrito seis libros de poesía y creo que del primero a este último hay como una limpieza muy grande de cosas accesorias. En el primero iba más, tal vez, a buscar el artificio, la sorpresa en el lector, en las editoriales, en el mundillo cultural… y ahora, no me lo pide el cuerpo. Simplemente, intento ir a la esencia que es un poco lo que nos enseñan nuestros mayores. Es una cosa que he aprendido leyendo mucho a Tomás Sánchez Santiago estos últimos años.

David Refoyo ojea el libro. / Victor Garrido / LZA

Alude a un poeta zamorano con el que compartió ser finalista en los premios de la Crítica de Castilla y León en una de las varias ocasiones en los que ha alcanzado la final de este reconocimiento.

Con los tres últimos libros he sido finalista. Supongo que si sigo así, algún día llegará, aunque sea por pesado (risas). Además, como bien dice Tomás (Sánchez Santiago), muchas veces son cosas que no podemos controlar, ni dirigir, ni siquiera aspirar a ellas porque no están en nuestra mano. Es un grupo de personas que eligen una serie de libros y sobre esos libros, votan. El libro está ahí en la calle, se defiende mejor o peor, y el jurado dice, "mira, este libro es digno de estar en esa lista", lo cual es un orgullo enorme.

El libro lo presenta el jueves día 21 de mayo a las 19.30 horas junto a Benito Pascual en el Museo Etnográfico.

Haremos una conversación distendida en la que intercalaremos alguna lectura de poemas, comentaremos los textos y la idea general del libro, y tampoco haremos nada muy extraordinario ni muy pesado porque el libro tampoco lo pide. No pide una alta intelectualidad. Es algo más cotidiano y a la vez más universal, porque casi todo el mundo o ha sido hijo, o ha sido padre.

Universal totalmente porque hace desenterrar sentimientos que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida.

Cambia evidentemente la anécdota, pero lo que es el trasfondo, la emoción, el sentimiento es el mismo, eso es una cosa común. Me escribió un chico desde Cataluña que me dijo "soy gay, pero me han entrado muchas ganas de ser padre". Que alguna persona se pueda llegar a plantear algo así tan trascendente por un libro, dice también mucho del poder de la literatura.