El cantautor argentino Marcelo Champanier actuará en Zamora

El cantautor argentino Marcelo Champanier presenta su último disco, “Marcelo Champanier en vivo Honky Tonk”, en Zamora. Estará el 22 de mayo a las 22.30 horas en la Coctelería Varone para dar a conocer estas nuevas canciones y donde revisitará temas clave de su repertorio como "Treinta lunas de abril" o "Lo que tarda en morir este amor", este último coescrito junto al legendario Ariel Rot.

Grabado en la mítica sala Honky Tonk de Madrid, este trabajo capta a “Champanier en su hábitat natural: el escenario. Guitarras al frente, una banda apretando sin margen para el error y un sonido que respira urgencia, sudor y verdad. Aquí no hay sobreproducción ni retoques de laboratorio; hay amplificadores al rojo vivo y canciones que se defienden solas, como deben”, indican.

Trayectoria

Afincado en Madrid desde el año 2000, Champanier ha sabido mezclar la rica herencia del rock de su país natal con el pop, el blues e incluso sutiles tintes de tango. Su propuesta artística destaca por una sensibilidad lírica y una potente fuerza interpretativa sobre el escenario.

A lo largo de su carrera, el músico ha editado varios discos de estudio (“El club del aguante”, “Buenas intenciones” y “Tiempo & Distancia”), además de su reciente trabajo en directo "Marcelo Champanier en vivo Honky Tonk".

Además, ha colaborado con grandes nombres de la música iberoamericana de la talla de Ariel Rot, Coque Malla, Pereza, Claudio Gabis o Coti.

Asimismo, ha realizado giras por escenarios de España, Argentina, Estados Unidos, Italia, Perú y Panamá.