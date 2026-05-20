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Abel Caballero, insaciable: ahora pide a Renfe que el AVE a Madrid no pare en Santiago

"No entendemos que Santiago tenga los AVE que vienen desde A Coruña y pretendan tener también una parte de los AVE de Vigo", afirma el alcalde de Vigo

Pasajeros de un AVE procedente de Madrid en Santiago.

Pasajeros de un AVE procedente de Madrid en Santiago. / Antonio Hernández

E. P.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este miércoles la nueva planificación presentada por el operador ferroviario Renfe, en la cual se recoge que uno de los AVE que parte de Vigo realizará una parada en Santiago de Compostela.

El regidor afirma que "no comparte" la decisión de Renfe, ya que supone "perder siete minutos" en la parada en la capital gallega. Estos siete minutos se sumarían, según Caballero, a los 45 minutos que implican los 100 kilómetros de tener que "dar una vuelta" por Santiago, ya que no existe una línea de AVE a Madrid directa desde Vigo.

"No entendemos que Santiago tenga los AVE que vienen desde A Coruña y pretendan tener también una parte de los AVE de Vigo. Eso es lo que quiere el PP", ha dicho.

"Una hora de retardo"

"Nos dan una vuelta de 100 kilómetros, nos hacen retrasar 45 minutos y más de 7 minutos en la parada de Santiago. En total una hora de retardo. Los trenes desde Vigo tardan 4 horas y los de Santiago 3 horas y aún tienen un tren más que les proporciona Vigo", ha insistido el alcalde, indicando que hablará con le presidente de Renfe para corregir esta situación.

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Respecto a la duración, ha dicho que en la actualidad los AVE Vigo-Madrid tardan más de 4 horas debido a que se está llevando a cabo unas obras en la infraestructura. Según él, cuando estén acabados esos trabajos tardarán menos de 4 horas.

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