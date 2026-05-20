Los bomberos sofocan un incendio junto al cementerio de Zamora
A sofocar las llamas han acudido los profesionales de extinción del Ayuntamiento, acompañados de agentes de la Policía Municipal
Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora han tenido que intervenir a última hora de la tarde de este miércoles en un incendio que se ha declarado en una parcela contigua al cementerio municipal San Atilano de la ciudad. El fuego, que ha sido sofocado sin mayores consecuencias, ha afectado principalmente a restos de poda que había en ese terreno situado entre el cementerio y las primeras viviendas del barrio de Pinilla, según han informado fuentes municipales.
Hasta el lugar han acudido también agentes de la Policía Municipal de Zamora.
Los bomberos han conseguido sofocar las llamas y que solo afectaran a una pequeña superficie. Tras ello, han refrescado la zona con agua para evitar reproducciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
- Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora
- Pasando consulta por la mañana y voluntaria arqueológica por la tarde: 'En El Viso de Zamora siento que cuido la salud de nuestra memoria colectiva, es la medicina del tiempo
- La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros
- Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora