Los bomberos sofocan un incendio junto al cementerio de Zamora

Los bomberos del Ayuntamiento de Zamora han tenido que intervenir a última hora de la tarde de este miércoles en un incendio que se ha declarado en una parcela contigua al cementerio municipal San Atilano de la ciudad. El fuego, que ha sido sofocado sin mayores consecuencias, ha afectado principalmente a restos de poda que había en ese terreno situado entre el cementerio y las primeras viviendas del barrio de Pinilla, según han informado fuentes municipales.

A la derecha, parcela incendiada. / J. N.

Hasta el lugar han acudido también agentes de la Policía Municipal de Zamora.

Los bomberos han conseguido sofocar las llamas y que solo afectaran a una pequeña superficie. Tras ello, han refrescado la zona con agua para evitar reproducciones.