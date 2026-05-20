Los bomberos sofocan un incendio junto al cementerio de San Atilano

Un incendio originado durante la quema de restos de poda en una finca colindante con el cementerio de San Atilano movilizó este miércoles a los bomberos en la zona de la carretera de Salamanca.

El fuego se declaró en una parcela situada junto al lateral del camposanto y generó momentos de preocupación ante la posibilidad de que las llamas se propagasen hacia otras fincas próximas y zonas de vegetación cercanas.

La rápida intervención de los bomberos permitió controlar el incendio en poco tiempo y evitar que se extendiera tanto al resto de parcelas colindantes como hacia el entorno de la calle Salamanca.

Incendio cercano al cementerio / Cedida

RÁPIDA ACTUACIÓN

Según las primeras informaciones, el origen del fuego estuvo relacionado con la quema de restos vegetales y de poda realizada en la finca. La actuación de los servicios de emergencia evitó daños mayores y consiguió estabilizar la situación antes de que las llamas alcanzaran una mayor dimensión.

La presencia de humo fue visible desde distintos puntos de la zona durante los trabajos de extinción, aunque finalmente el incendio quedó controlado sin que trascendieran daños personales.

Los efectivos desplazados, tanto bomberos como policía municipal, permanecieron en el lugar realizando labores de revisión y aseguramiento para evitar posibles rebrotes tras la extinción del fuego.