Una asistenta del hogar con querencia a las joyas y el dinero de la caja fuerte: así logró casi 20.000 euros en Zamora antes de ser detenida

Una asistenta del hogar zamorana ha mostrado su querencia a las joyas y el dinero de la caja fuerte de las viviendas en las que ha trabajado. Prueba de ello es que la investigación policial han concluido que a lo largo del tiempo esa mujer, ya detenida, logró unos 13.000 euros por la venta de joyas en establecimientos de compra-venta de oro y además se llevó supuestamente unos 6.500 euros en metálico de la última vivienda en la que trabajó. Eso es al menos lo que ha determinado ahora la investigación llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Zamora de la Policía Nacional.

La investigación de esa empleada del hogar como supuesta autora de un delito de robo con fuerza en el interior de un domicilio se ha llevado a cabo tras las sospechas manifestadas por su última víctima. La arrestada, que tenía antecedentes por hechos similares, desempeñaba labores como empleada de hogar en casa de la afectada y presuntamente aprovechó su situación de confianza para sustraer de forma progresiva un total de 6.500 euros en efectivo y diversas piezas de joyería valoradas en 1.500 euros en esa casa, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la propia víctima, que manifestó en comisaría a los agentes sus fuertes sospechas hacia la trabajadora, argumentando que era la única persona ajena al núcleo familiar que disponía de acceso habitual a la vivienda y que la casa no presentaba ningún signo evidente que hiciera pensar que hubieran entrado ilegalmente.

Según relató la denunciante, el dinero se custodiaba en el interior de una caja fuerte que permanecía cerrada con llave. Para mayor seguridad, la llave se guardaba oculta en un cajón diferente del inmueble. Sin embargo, la presunta autora logró localizar el escondite para acceder al botín de manera reiterada sin levantar sospechas inmediatas.

A raíz de los datos aportados, el grupo de investigación inició las primeras gestiones para esclarecer los hechos, comprobó que las cerraduras no habían sido manipuladas, ni hallaron evidencia alguna que hiciera suponer que delincuentes especializados en robos en viviendas hubieran accedido al domicilio de la víctima. Las pesquisas policiales llevaron además a efectuar un exhaustivo control en los registros de los establecimientos de compraventa de metales preciosos, resultando que la mujer investigada había efectuado numerosas transacciones de joyas en distintos establecimientos del sector, alcanzando un valor total que superaba los 13.000 euros.

Los agentes comprobaron además que la sospechosa ya había sido investigada con anterioridad por delitos de idéntica naturaleza, lo que evidenciaba un "modus operandi" reincidente basado en el abuso de confianza en el ámbito laboral. Tras recopilar todos los indicios y pruebas testificales, los agentes procedieron a la localización y detención de la mujer. La detenida ya ha sido puesta a disposición del Tribunal de Instancia de Zamora, que ha decretado su libertad con cargos.

Cómo prevenir robos en domicilios

A raíz de esta detención, la Policía Nacional ha recomendado a la ciudadanía mantener unas precauciones básicas de seguridad también en su domicilio, entre ellas, ha aconsejado no dejar objetos de valor al alcance de personas ajenas al núcleo familiar, guardar los objetos de valor en lugares seguros y no evidentes, llevar un registro fotográfico de las joyas y bienes más valiosos, además de conservar facturas o certificados de compra.

Del mismo modo, es necesario estar alerta con aquellas personas que quieran acceder al domicilio para la realización de servicios, como por ejemplo, revisiones del gas o luz sin haberlo solicitado previamente. "Ante cualquier sospecha o indicio de conducta irregular debe de comunicarse de inmediato a la Policía Nacional, ya que ello permite una actuación más rápida y aumenta la posibilidad de que el hecho delictivo no se produzca y, en su caso, de la recuperación de los objetos sustraídos", ha explicado la Comisaría de Zamora.