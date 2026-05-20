Adiós a las cucarachas: estas son las precauciones que hay que tomar en la nueva campaña de desratización en Zamora

El Ayuntamiento de Zamora inicia este jueves una nueva campaña de desratización y desinsectación con el foco puesto en evitar la proliferación de cucarachas.

Por ello, ha pedido a la población zamorana que extreme las precauciones debido al tratamiento que aplicará y tenga especial vigilancia de la infancia y de los animales de compañía.

El tratamiento se echará tanto en sumideros como en arquetas públicas de la red de alcantarillado, por lo que el Consistorio, a través del servicio municipal de Salud Pública, ha alertado del riesgo que puede suponer que niños y animales domésticos se acerquen a sumideros y tapas de arquetas y colectores de la red de alcantarillado.

La actuación, que es la segunda que se realiza este año en el marco de la campaña de desratización de 2026, se inicia este jueves día 21 de mayo y se prolonga hasta el 22 de junio. Durante este tiempo, el tratamiento se aplicará progresivamente en distintas zonas de la ciudad.

Tratamiento del arbolado

Por otra parte, el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento también ha informado que desde este miércoles por la noche y durante tres jornadas, entre las cero horas y las seis de la mañana cada una de ellas, procederá a aplicar el tratamiento contra diferentes plagas del arbolado de las calles de Zamora, como el oídio o el pulgón. En este tratamiento los productos fitosanitarios que se aplican e son ecológicos e inocuos tanto para la salud de las personas como de los animales.

Por ello, en este caso no hay que tener especiales precauciones con los animales domésticos, pero sí se recomienda a los vecinos cuyas ventanas estén cerca de árboles que las mantengan cerradas durante estas noches.