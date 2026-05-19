Zamora consolida su fortaleza exportadora: crece un 23,8% y el superávit comercial es de 17,5 millones

Zamora consolida su perfil exportador gracias al empuje del sector agroalimentario y al notable crecimiento de determinadas actividades industriales. Así lo reflejan los datos correspondientes al mes de marzo de 2026 recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio.

Evolución positiva de la economía provincial, con un incremento significativo de las exportaciones, que alcanzaron durante el mes de marzo los 31,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Por contra, se han reducido las importaciones un 24,6%, situándose en 14,1 millones de euros, lo que ha permitido ampliar el saldo comercial positivo.

Como consecuencia de esta evolución, Zamora cerró el mes con un superávit comercial de 17,5 millones de euros. Dato que confirma la buena salud del tejido exportador provincial, situando a la provincia entre las economías con mejor equilibrio comercial dentro de Castilla y León.

El sector de alimentación, bebidas y tabaco sigue siendo, con diferencia, el principal pilar del comercio exterior zamorano. Durante marzo, este sector concentró el 72,4% de todas las exportaciones provinciales, con unas ventas al exterior valoradas en 22,8 millones de euros.

La cifra supone además un crecimiento interanual del 18,1%, lo que refleja la competitividad de los productos zamoranos en mercados internacionales y el afianzamiento de la industria agroalimentaria como uno de los motores económicos de la provincia. Las importaciones vinculadas a este sector se situaron en 6,8 millones de euros, lo que permitió generar un saldo comercial positivo de 16 millones de euros únicamente en esta actividad.

En cuanto a los datos acumulados del primer trimestre del año en curso, entre enero y marzo de 2026, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron los 55,5 millones de euros, representando aproximadamente el 76,9% del total provincial. Esta elevada concentración confirma el peso estratégico que tienen tanto la producción agrícola y ganadera como las industrias de transformación alimentaria en la economía zamorana.

Junto al liderazgo agroalimentario, otro de los datos más destacados del informe corresponde al fuerte crecimiento experimentado por el sector químico. Las exportaciones de productos químicos alcanzaron los 4,4 millones de euros durante marzo, registrando un espectacular incremento interanual del 584%. Las importaciones del sector se situaron en 1,7 millones de euros, permitiendo obtener un saldo positivo de 2,7 millones de euros.

Menor dependencia de las importaciones

Uno de los elementos más relevantes de los datos publicados en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, es la importante caída de las importaciones, que descendieron un 24,6% respecto a marzo del año anterior.

Este descenso, combinado con el aumento de las exportaciones, ha permitido mejorar notablemente el saldo comercial de la provincia. Evolución que refleja una economía provincial capaz de incrementar su capacidad de venta exterior mientras reduce su dependencia de productos importados. Además, el comportamiento del comercio exterior zamorano se produce en un contexto económico marcado por la incertidumbre internacional, el encarecimiento de determinados costes logísticos y la ralentización del crecimiento en algunos mercados europeos.

Perspectivas

Pese a los buenos resultados, los datos también ponen de manifiesto la elevada especialización sectorial de la economía zamorana. El hecho de que cerca del 77% de las exportaciones dependan de la industria agroalimentaria supone una fortaleza, pero también un riesgo potencial ante posibles cambios en la demanda internacional, variaciones de precios o problemas de competitividad.

"Es una fortaleza importante, porque es un sector que no se puede deslocalizar y que tiene un alto valor añadido. Los productos zamoranos tienen una gran aceptación en los mercados internacionales, lo que es una ventaja competitiva clara", tal y como reseña Juan Carlos de Margarida, director del Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León (Ecova Estudios), dependiente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.

Las exportaciones de Zamora se dirigen fundamentalmente a cinco países: Portugal, Francia, Países Bajos, Reino Unido e Italia. Hecho que también supone "una ventaja y una desventaja porque estamos centrando nuestras exportaciones en un mercado muy tranquilo y con mucha seguridad, que es la Unión Europea, pero que está empezando a tener problemas", advierte de Margarida.

Ante estas cifras, el experto apuesta por una "estrategia de resistir los vaivenes" existentes a nivel geopolítico, pero también focalizarse en una "reposición competitiva", lo que significa resistir, pero a la vez intentar vender los productos de la provincia a nuevos mercados.

Por tanto, la clave para seguir afianzando los resultados comerciales pasa por mantener la competitividad exterior, diversificar mercados y continuar apoyando la modernización empresarial y la innovación industrial.