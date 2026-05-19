Los usuarios del AVE en Zamora denuncian que Renfe "vende como mejora un nuevo recorte" del servicio

La Asociación de Usuarios de AVE de Zamora (Ausave) han denunciado que es "un recorte del servicio" el anuncio de Renfe de "una mejor conexión matinal entre Galicia, Castilla y León y Madrid con el adelanto del Alvia de Lugo". La asociación denuncia que estos cambios de Renfe esconden peores horarios y una pérdida clara de opciones para llegar a Madrid a primera hora de la mañana, como reclaman los zamoranos que tienen que desplazarse para trabajar en la capital. Según Ausave, hasta el 19 de mayo Zamora disponía de dos trenes que permitían llegar a la capital antes de las 10.00 horas, pero a partir del día 20 solo quedará uno.

El tren que salía de Zamora a las 8.43 horas y llegaba a Madrid a las 9.57 dejará de parar en la ciudad. En su lugar, Renfe presenta como alternativa un Alvia que pasará por Zamora a las 8.39 y cuya llegada a Chamartín será a las 10.13 horas: "Un tren que llega a Madrid a esa hora no puede presentarse seriamente como una mejora madrugadora para Zamora", denuncian. La asociación insiste en que no se trata de una cuestión de matices ni de interpretaciones: "Para Zamora, el cambio implica perder una frecuencia y perder una llegada útil antes de las 10.00".

Pero Ausave también "desmonta" el "supuesto beneficio" que este cambio tiene para Galicia. Remarcan que el tren Vigo-Madrid que dejará de parar en Zamora pasará de salir a las 6.00 para hacerlo a las 5.50 horas y, en lugar de llegar a las 9.57, lo hará a las 9.48. "Es decir, llegará nueve minutos antes porque saldrá diez minutos antes, no porque reduzca el tiempo de viaje. Galicia no obtiene una mejora real de tiempo y Zamora pierde una parada útil", concluyen en el texto.

Esto se suma a los problemas de puntualidad del tren de las 7.41, el único que a día de hoy permite llegar a Madrid antes de las 9.00 horas, "aunque la experiencia diaria demuestra que prácticamente nunca llega puntual", matizan. "Tampoco es el tren madrugador que Zamora lleva años reclamando, porque para la mayoría de trabajadores llega tarde. Pero es la única opción parcialmente útil que queda para algunos desplazamientos laborales de primera hora", explica Ausave.

Con todo, las exigencias de Ausave para Renfe son "una rectificación pública, una explicación detallada de la reorganización, la recuperación de la frecuencia eliminada, una segunda llegada efectiva a Madrid antes de las 10.00 y la implantación de un verdadero tren madrugador, reclamado desde hace años, que permita llegar a Madrid en condiciones compatibles con la jornada laboral".