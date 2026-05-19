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Ferrocarril

La reclamación del AVE de Zamora, como en "Fuenteovejuna, todos a una"

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Zamora (IU, PP, PSOE, Zamora Sí y Vox) apoyan la manifestación del domingo por el futuro ferroviario de la provincia

Portavoces de los grupos municipales, con los carteles de la movilización del domingo.

Portavoces de los grupos municipales, con los carteles de la movilización del domingo. / Víctor Garrido

Alberto Ferreras

Zamora

Todos los grupos municipales se han puesto este martes "como en Fuenteovejuna, todos a una" y han apoyado unánimemente las reivindicaciones de la plataforma de usuarios del AVE de Zamora y la manifestación convocada para el próximo domingo por el futuro ferroviario de la ciudad y la provincia y contra los cambios en las frecuencias que entran en vigor este miércoles.

Los portavoces de IU, PP, PSOE, Zamora Sí y Vox han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que el presidente de la Mesa de Trabajo del Tren y representante de IU, Pablo Novo, ha sido el encargado de dar lectura a la postura unánime expresada por toda la Corporación municipal zamorana. Novo, tras una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces municipales y acompañado de Jesús María Prada (PP), David Gago (PSOE), Eloy Tomé (Zamora Sí) y Fernando Lozano (Vox), ha destacado que el frente unitario en las reivindicaciones ferroviarias es "ejemplar" y por ello todos los grupos han querido lanzar un mensaje unánime de que "la movilidad y las conexiones ferroviarias deben ser una prioridad compartida, porque afectan de forma directa al presente y al futuro" de Zamora.

Por ello, han respaldado la movilización convocada a través de la Asociación de Usuarios Frecuentes del AVE de Zamora que se desarrollará el próximo domingo día 24 a las 12.00 horas en la plaza de la Constitución.

La Corporación municipal zamorana ha querido además trasladar tanto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como a Renfe la "posición firme y clara de la sociedad zamorana" y mostrar su rechazo ante los "constantes vaivenes y reorganizaciones de frecuencias" de Renfe, porque eso genera "incertidumbre e inestabilidad" entre los usuarios recurrentes e impiden planificar "la vida laboral, educativa y personal de cientos de personas" que viven en Zamora y utilizan el tren de forma habitual.

Justo y razonable

De forma concreta, han reiterado su reclamación de un tren que permita llegar a Madrid antes de las ocho de la mañana, una reivindicación que han considerado "justa, razonable y plenamente viable", al igual que existe en otras provincias del entorno en sus comunicaciones ferroviarias con la capital de España.

Los portavoces municipales del Ayuntamiento de Zamora han recordado que la cohesión territorial supone garantizar que el conjunto de la provincia disponga de "una movilidad pública digna y útil" y por ello han hecho un llamamiento a la ciudadanía zamorana para que acuda a la protesta prevista al mediodía del domingo a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Zamora, con la que se pretende "seguir haciendo presión, tanto desde las instituciones, con la herramienta de la mesa, como desde las calles, a través de este tipo de convocatorias", ha explicado el edil.

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Novo ha aludido, asimismo, a la importancia del tren y del incremento de frecuencias, tanto para mejorar la intermodalidad, como a la hora de asentar población en Zamora de gente que trabaje en Madrid. Se trata de una "oportunidad muy valiosa" para que quienes trabajan en la capital de España puedan desarrollar su vida en Zamora.

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