Impuestos
Esto es lo que recaudará el Ayuntamiento de Zamora por la tasa de vados: hay 2.000 garajes con la señal de "prohibido aparcar"
La recaudación municipal asciende a cerca de 600.000 euros
El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes por la mañana el padrón de la tasa de vados de este año. En total son cerca de 2.000 los garajes que tienen el vigor el cartel de "prohibido aparcar por entrada de vehículos" y entre todos ellos está previsto que la recaudación municipal por esa tasa ascienda a cerca de 600.000 euros.
El periodo de cobro voluntario de esa tasa comenzará el próximo 10 de junio y permanecerá abierto hasta el 10 de agosto, mientras que en los recibos domiciliados se girará el cobro el 10 de julio de 2026. Los datos exactos apuntan a que se emitirán 2.063 recibos por un importe de 607.963 euros.
La Junta de Gobierno del Consistorio zamorano también ha dado luz verde a la aprobación de la segunda adenda de modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista de Zamora (Zamora TEA), para el desarrollo del "Proyecto de reforma y adecuación de local para apertura de un centro de día para personas con TEA" que se lleva a cabo en la calle Puentica.
Por último, se ha concedido licencia urbanística para obras de reforma y ampliación de centro privado de educación infantil y para la construcción de un edificio para gimnasio en el CEIP La Viña de la capital zamorana.
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