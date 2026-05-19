El PSOE de Zamora carga contra la Junta por su "paralización" en el área de Educación: "Es una desidia absoluta"

Los procuradores socialistas por Zamora, Iñaki Gómez y Javier García, acusaron a la Junta de Castilla y León de "paralización" al no implementar las demandas educativas que han sido aprobadas en las Cortes de Castilla y León.

Asuntos que afectan especialmente a las familias zamoranas como es el caso de la extensión del derecho al transporte escolar a los alumnos de ciclos de grado medio de Formación Profesional que se encuentren matriculados en estudios que no se ofertan en la localidad en la que están empadronados. "Esto se aprobó en octubre de 2025 y nos encontramos ahora con familias de la comarca de Sayago, que tienen a sus hijos matriculados en la localidad de Bermillo, que se están planteando matricular a sus hijos en un ciclo de Formación Profesional de grado medio en la ciudad de Zamora, no por elección sino porque no hay otra comarca en la que no haya esta oferta académica y no cuentan con transporte", relató García.

Situación que ha derivado en la petición de las familias a la Dirección Provincial de Educación, que "reconoce el interés de la solicitud, pero da portazo al tema", añadió. "La Junta de Castilla ha tenido tiempo suficiente para modificar la normativa vigente y reconocer este derecho a los estudiantes para que no estén en discriminación con otros alumnos", lamentó el socialista.

El procurador socialista por Zamora en las Cortes de Castilla y León y Secretario de Educación del PSOE CyL, Javier García. / Victor Garrido / LZA

En otro orden de cosas, el secretario de Educación del PSOE de Castilla y León se refirió también a las reivindicaciones de las educadoras de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años por los ratios "insoportables" y la "precariedad salarial" que padecen. "La Junta de Castilla y León ha hecho oídos sordos a las demandas de las educadoras de esta etapa tan importante", criticó. En este punto, argumentó que en su programa electoral llevaban la propuesta de la creación de una red de escuelas municipales de 0 a 3 años gratuitas que sería la forma en la que "podríamos equiparar por fin a estos distintos niveles que hay de las escuelas".

El siguiente reproche a la Junta fue motivado por el anuncio durante las elecciones del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco de implantar la matrícula gratuita en el primer año de universidad para los jóvenes empadronados en Castilla y León en las universidades públicas de la comunidad. "El día 3 de junio comienza la prescripción en las universidades públicas de Castilla y León y, de momento, nada sabemos sobre los precios académicos para el curso 2026-2027", apreció.

Por último, el procurador socialista zamorano criticó la publicación por parte de la Consejería de Educación de un ranking con las notas de la PAU. "Esto es un hecho inédito, no suelen comunicarse este tipo de estadísticas y lo hacen ahora cuando esta prueba se realizó hace más de un año", apuntó. Documento en el que se destaca al Instituto de Educación Segundaria Maestro Haedo por alcanzar la mejor nota de toda la comunidad. No obstante, desde el PSOE se atisba un interés oculto en querer hacer pública esta información. "Entre los primeros centros con las notas más altas de la PAU se encuentran muchos colegios e institutos concertados. Si atendemos un poco a lo que está pasando en Aragón, que tenemos al gremio y a toda la comunidad educativa de la escuela pública en la calle porque hay una previsión de que se concierte el bachillerato, podemos sospechar que se esté creando el clima para una posible concertación del Bachillerato, algo a lo que desde el Partido Socialista nos vamos a poner absolutamente en contra", desarrolló.

Estado de conservación de los institutos

El socialista zamorano reivindicó también una mejora de las instalaciones de los institutos de Zamora. "Estamos hablando de institutos que se construyeron en los años 50 o 60, en los que las reformas que se han hecho son pequeños parches", manifestó.

Entre los principales problemas, destacó el aislamiento y la eficiencia energética. "Son institutos muy difíciles de calentar donde gran parte del presupuesto se va en gasóleo o en la calefacción y muchas veces es por falta de inversión", arguyó.

En cuanto al tema de a quién le compete impulsar las obras, García lo tiene claro: "La competencia es de los ayuntamientos en mantenimiento, pero evidentemente el mantenimiento continuado a lo largo de los años no soluciona problemas estructurales que tienen los colegios de Castilla y León, por lo tanto también hace falta una inversión fuerte en infraestructuras por parte de la Junta".

"Desidia absoluta"

"No tenemos pocos problemas en nuestra comunidad autónoma para que estemos esperando, no se sabe bien a qué, a que haya un pacto, no se sabe bien con quién, para llegar a un acuerdo de gobierno y ponerse a andar, es que llevamos cuatro meses parados", censuró el procurador del PSOE, Iñaki Gómez.

El procurador socialista por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez. / Victor Garrido / LZA

En este sentido, alegó que en la ciudad hay muchas obras paradas en las que se modifican proyectos y se aumentan los plazos "sin dar ningún tipo de información a la ciudadanía", lo que para el socialista transmite una "desidia absoluta".

"Si no quieren más papeles en su mesa, lo mejor es que dejen paso a gente que quiera trabajar con toda la ilusión por Castilla y León", concluyó Gómez.