La programación de los teatros de Zamora del 18 al 24 de mayo: De la magia de Jandro a una obra dirigida por Andrés Lima

La cartelera de la semana del 18 al 24 de mayo en el Teatro Ramos Carrión y el Teatro Principal de Zamora se limita a un espectáculo por liceo.

El mago Jandro, conocido por dejar con la boca abierta a rostros tan populares como Tom Cruise o Will Smith en "El Hormiguero", presentará en Zamora un show cargado de efectos propios de gran impacto aderezados con su humor característico e inimitable.

La función comenzará a las 20.00 horas el sábado, día 23 de mayo, y las entradas pueden adquirirse a un precio de 20 euros.

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Las localidades para este y otros espectáculos están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas y en la web del liceo vinculado a la Diputación de Zamora.

Los actores Carolina Yuste y Eneko Sagardoy que dan vida a «Fronteras». | CEDIDA

El Teatro Principal de Zamora ofrece el miércoles 20 de mayo a las 20.30 horas, la obra de teatro "Fronteras", de Henry Naylor, con traducción de Gonzalo de Santiago y dirección de Andrés Lima.

Los actores Carolina Yuste y Eneko Sagardoy dan vida a una narración que nos apela directamente a través de dos jóvenes artistas, un joven e idealista fotógrafo occidental de noticias catapultado a la fama y al estrellato periodístico y ella, una anónima y adolescente grafitera siria que se ve obligada a huir de su país después de luchar hasta las últimas consecuencias por un cambio de régimen para su país.

Las vidas de estos dos jóvenes artistas, se irán entrelazando en la distancia para terminar encontrándose de manera desgarradora en un lugar improbable: el mar Mediterráneo.

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Las entradas oscilan entre los 8 y los 15 euros a la venta de manera online y en la taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.