Óscar Rodríguez, presidente de Zamora Protohistórica: “Investigación, formación y difusión son nuestros pilares básicos”

El presidente de Zamora Protohistórica, Óscar Rodríguez Monterrubio, descubrirá esta tarde (18.00 horas) al público que se acerque al encuentro de Pint of Science, en el Casino de Zamora, la historia que esconden grandes objetos arqueológicos encontrados durante las excavaciones realizadas por esta asociación, que está a punto de cumplir veinte años de trayectoria gracias a la pasión de investigadores que aman este territorio.

Sin desvelar mucho, ¿qué va a descubrir en su conferencia, titulada “Siete objetos arqueológicos fabulosos”?

Quiero aproximar a la población la arqueología de Zamora a través de objetos que cuentan historias humanas, aunque también tengan su valoro museográfico. Es una forma de conectar a la ciudadanía actual con nuestros antepasados, a través del relato del arqueólogo. Son objetos de la vida cotidiana, que hablan de relaciones comerciales o de intercambios culturales.

¿Qué tipo de riqueza arqueológica atesora una provincia como Zamora?

Por su localización geográfica, ha experimentado prácticamente todos los procesos históricos de la Península Ibérica, desde los pueblos prerromanos hasta el mundo islámico. Hay muestras de prácticamente todas las culturas. También por cuestiones climáticas, Zamora es un crisol de entornos ambientales, con una zona sur más árida, donde es más factible la agricultura, gracias a ser una zona bañada por el Duero y el Esla; y un noroeste más rocoso y boscoso, con otro tipo de recursos, más enfocados a la ganadería y a la caza.

Un grupo,en la excavaciones de Zamora Protohistórica / Cedida

¿Y desde el punto de vista cultural?

Lo que más conocemos desde Zamora Protohistórica es el enorme número de castros que existen en comarcas como Aliste, gracias al proyecto Castrum Zoelarum, o los que se encuentran en Sanabria. El número de bienes patrimoniales de la Edad de Hierro es muy grande y, a medida que se hacen más investigaciones, se conocen también más restos de época romana, como la villa de Camarzana, el campamento de Petavonium o las cisternas de Molacillos e, incluso, restos medievales. No solo en sus grandes núcleos urbanos, sino también en pequeñas localidades, Zamora ofrece un atractivo cultural más allá de la iglesia del pueblo.

La labor de difusión

¿Considera que toda esta riqueza es lo suficientemente conocida, más allá de los profesionales que están al pie del yacimiento?

Generalmente, la población local sí que suele apreciar lo que hay en su territorio, aunque sea más desde el punto de vista folclórico o etnográfico que arqueológico o histórico. También hay que tener en cuenta, en este sentido, el problema de la accesibilidad de muchos de estos asentamientos, lo que acentuó su abandono hace miles de años. Esa dificultad hace que sean lugares poco conocidos, más allá de las excursiones o las campañas de difusión que se organicen. Pero el contrapunto a esa dificultad está en que se nota cada vez un interés más creciente. Zamora Protohistórica lleva activa casi veinte años y notamos un interés creciente, al que ayuda mucho las redes sociales y el apoyo de ayuntamientos y corporaciones locales.

En un yacimiento, con miembros de Zamora Protohistórica / Cedida

¿Una de las labores de Zamora Protohistórica es la de la difusión de estos lugares?

Sí, principalmente los asociados a los proyectos que tenemos en marcha. Nosotros trabajamos sobre tres pilares básicos: investigación, formación y difusión. Del segundo se benefician, sobre todo, alumnado de carrera, máster o doctorado de Historia e Historia del Arte o Arqueología, para que pueda trabajar en un entorno de investigación formal. En cuanto a la difusión, la desarrollamos de una manera transversal en la población, divulgando con todos los medios que podemos, desde charlas hasta entradas en Internet, creación de documentales o visitas guiadas. Y a todos los niveles de la población, incluidos los más pequeños. Siempre intentamos nutrir nuestros proyectos de investigación con esa parte de divulgación que proporcionan nuevos recursos como centros de interpretación, cartelería o incluso alguna ruta.

Dos décadas de descubrimientos

Con casi veinte años de trayectoria, ¿podría elegir algún hallazgo del que se sienta más satisfecho?

Quizá el proyecto más longevo que hemos tenido, las excavaciones del poblado del Castillón, en Santa Eulalia de Tábara. Comenzamos ahí nuestra andadura como asociación y es en el que hemos estado de manera más continua. Creo recordar que hasta el 2018 se hizo alguna campaña. Quizá este año podamos hacer, si hay financiación, algún tipo de aproximación no invasiva para poder seguir manteniendo viva la investigación de este yacimiento, que nos ha dado información de una época muy poco conocida, justo al final del Imperio Romano, al inicio de la Edad Media, a través de gran cantidad de materiales cerámicos y de objetos significativos. De alguno de ellos, precisamente, hablaré en mi intervención en Pint of Science. A nivel personal, en 2011 la Comisión Europea reconoció la actividad de Zamora Protohistórica en lo relacionado con formación de la juventud, ofreciéndole una actividad cultural saludable, que era de lo que trataba el programa de la comisión. Y en 2023, la Asociación Nacional de Humanidades Digitales nos otorgó el primero premio por una campaña de difusión a través de nuestras redes sociales para que nuestros descubrimientos lleguen a la población.

Grupo de trabajo de Zamora Protohistórica / Cedida

¿El apoyo institucional es fundamental para seguir avanzando?

Fundamental, porque somos una agrupación a medio camino entra la financiación autónoma de una empresa que se dedica a la arqueología y la financiación pública de una universidad o centro de investigación. Dependemos tanto del personal humano y científico, que dedica su tiempo libre con una gran motivación y compromiso; como de los ayuntamientos, que nos dan todas las facilidades para acceder a recursos en su territorio y de la financiación, que no siempre hay. Los primeros proyectos los sacamos adelante con muy pocos recursos, pero con muchísima ilusión. Así como vemos un creciente interés en la población, también existe en las instituciones, que apoyan este tipo de proyectos y tanto Diputación Provincial como Junta nos tienden la mano.

¿Qué opina de este tipo de eventos como Pint of Science para promocionar la ciencia en Zamora?

Me parece una iniciativa excelente, porque es una manera de aproximar a la audiencia una información que puede que no esté a su alcance, más científica y que es complicado divulgar. Y ahí entra el propio científico, que le requiere un ejercicio muy interesante, porque le obliga a exponerse a un público no tan académico, teniendo que ejercitar sus dotes comunicativas de otra manera. Así que también es una manera de enriquecerse y lograr que el mensaje llegue a la población, porque, si no, carece de valor. Un gran descubrimiento puede tener mucho valor para la ciudadanía, pero, si no llega a ser comprendido o, peor aún, llega otro tipo de conocimiento por canales no oficiales, al final se puede recibir una falsa verdad. Los científicos tenemos la responsabilidad de adaptar el mensaje para que, aunque la información sea compleja, llegue y cubra las necesidades que tiene la población de conocimiento. Por otra parte, Pint of Science es un evento a nivel mundial, así que ayuda a poner a Zamora en el mapa de la divulgación científica.