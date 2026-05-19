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Reuniones

Nuevas sesiones de las juntas preparatorias para la asamblea general de Caja Rural

Llamamiento a los socios en Moralina de Sayago, Fermoselle, Burganes de Valverde y Santibáñez de Vidriales

Junta preparatoria para la asamblea general de Caja Rural de Zamora en el paraninfo del Colegio Universitario.

Junta preparatoria para la asamblea general de Caja Rural de Zamora en el paraninfo del Colegio Universitario. / Alba Prieto / LZA

L. G. M.

Zamora

Las juntas preparatorias para la asamblea general de Caja Rural continúan mañana, miércoles 20 de mayo, con cuatro reuniones convocadas en distintos puntos de la provincia de Zamora. En concreto, en Moralina de Sayago, Fermoselle, Burganes de Valverde y Santibáñez de Vidriales.

Este martes, los protagonistas de las citas fueron los socios de la ciudad de Zamora que se reunieron en el Paraninfo del Colegio Universitario por la mañana. Espacio al que acudieron también las delegaciones de Benegiles, Morales del Vino y Madrid.

Zamora. Junta preparatoria de Caja Rural de Zamora.

Público en la junta preparatoria para la asamblea general de Caja Rural de Zamora en el paraninfo del Colegio Universitario. / Alba Prieto / LZA

Por la tarde, se llevaron a cabo las juntas en el Salón de Usos Múltiples de Moraleja del Vino, el salón del ayuntamiento de Manganeses de la Lampreana y en el Edificio del Reloj del ayuntamiento de Tábara.

Próximas citas

La primera de las juntas preparatorias para la asamblea general de Caja Rural de Zamora de la jornada del miércoles 20 de mayo tendrá lugar en el Centro Cultural de Moralina de Sayago a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria. A esta reunión acudirán las delegaciones de Moralina y Muga de Sayago.

A las 17.00 horas, está prevista la junta preparatoria en el pabellón municipal de Fermoselle a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda convocatoria. A la misma, asistirá la delegación de Fermoselle.

Zamora. Junta preparatoria de Caja Rural de Zamora.

Junta preparatoria para la asamblea general de Caja Rural de Zamora en el paraninfo del Colegio Universitario. / Alba Prieto / LZA

En Burganes de Valverde, la junta preparatoria tendrá lugar en las Escuelas del Parque a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria. Reunión en la que podrán participar las delegaciones de Burganes de Valverde, Morales de Valverde y Santibáñez de Tera.

Noticias relacionadas y más

La última junta preparatoria del programa del miércoles será en el albergue de Santibáñez de Vidriales a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda convocatoria. A ella, asistirán las delegaciones de Santibáñez de Vidriales, Camarzana de Tera, San Pedro de Ceque, Puebla de Sanabria, La Gudiña, Verín y Mombuey.

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