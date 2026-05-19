La música de las aulas, un recorrido desde Coldplay hasta canciones populares

Los grandes éxitos de Coldplay, el pop ochentero de Hombres G, canciones populares como “Tres hojitas madre” o “Hallelujah”, de Leonard Cohen, fueron parte de la banda sonora que se pudo escuchar este martes en el Teatro Ramos Carrión dentro de la segunda edición del Festival Provincial de Coros y Grupos Musicales Escolares, organizado por la Dirección Provincial de Educación, tras la excelente respuesta de participación del pasado curso.

Un total de catorce centros escolares de toda la provincia, con representación de diferentes etapas, son los encargados este año de poner en valor la música, más allá del currículo. “Es un área fundamental en nuestras aulas e impartida por profesorado especializado, despierta nuestra mente y nuestras emociones, activa la memoria y favorece un clima de convivencia positivo”, se valora desde la propia Dirección Provincial de Educación.

Primeros participantes

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, los colegios El Pinar y Buenos Aires, ambos de Benavente, el colegio de educación especial Virgen del Castillo, Arias Gonzalo, Santísima Trinidad y el IES Universidad Laboral fueron los protagonistas de la primera jornada de este encuentro.

Los encargados de inaugurar esta segunda edición fueron los niños del colegio El Pinar, que habían llegado emocionados desde Benavente para volver a participar, como ya hicieran el año pasado, en este festival. Su maestra, Rebeca Temprado, reconoció que “estaban deseando este curso que llegara el momento para apuntarse” y añadió que actividades de este tipo “son una gran oportunidad para darle valor a la asignatura de música, que muchas veces no se tiene en cuenta y que sirve para desarrollar tanto el crecimiento personal como emocional del alumno”, subrayó.

El grupo de la Escuela de Arte, en el festival de coros. / Victor Garrido

Desde su experiencia profesional, Temprado explicó que en sus clases ella misma aprovecha para trabajar, a través de las letras de las canciones, “aspectos como la importancia de la amistad, el respeto y lo que es realmente importante en la vida, además del trabajo en equipo”, añadió.

Los pequeños de 2º, 3º y 4º, junto a sus compañeros de 6º de Primaria, interpretaron sobre el escenario “Los cacharros de mi cocina”, “Mis juguetes” y “Libre”, popularizada por Nino Bravo en los años setenta.

Otro grupo con experiencia

También repetía experiencia el IES Universidad Laboral, con su profesora, Paloma Ferrero, a la cabeza. En su caso, su repertorio incluyó “Del olor de la hierbabuena”, del cancionero de Miguel Manzano; “Tres morillas de Jaén”, melodía del siglo XV armonizada por Federico García Lorca, y “Nothing else matters”, de Metálica.

“Para mí, este es el mejor día del curso”, comentó ilusionada. “Salir al escenario es una experiencia única que tienen que aprovechar”, aseguró, incidiendo en que la música “es un eje de valores, de capacidades, de trabajar juntos y respetar al que tienes al lado para hacer que todo crezca a través de la voz”.

En este caso, el coro estaba compuesto por alumnas de la ESO y 1º de Bachillerato, todas vestidas de blanco y con un clavel rojo en la cabeza, como guiño a García Lorca. “La música debería estar mucho más valorada en todas las etapas, desde Infantil hasta la universidad, con mucha mayor presencia en el aula”, reivindicó Ferrero.

La segunda sesión

En la segunda sesión del festival, que se celebra este miércoles, participarán otros siete centros escolares, como el CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas; el CEIP Los Salados, de Benavente; IES Fuentesaúco y los centros de la capital CEIP Alejandro Casona, Nuestra Señora del Rocío, IES Maestro Haedo y el centro de educación de adultos Viriato.

En el repertorio habrá canciones como la infantil “Tres hojitas madre”, ejemplos de bandas sonoras como “Hay un amigo en mí”, de “Toy Story”; o “La Bella y la Bestia”, clásicos del pop como “Yesterday” de Los Beatles o canciones españolas como “Marta, Sebas, Guille y los demás”, de Amaral.