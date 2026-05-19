Musgö, Boltok y Mortal Maze pasarán por La Cueva del Jazz en Vivo

La Cueva del Jazz en vivo ofrece improvisación y tres conciertos esta semana.

La primera propuesta corresponde al teatro de improvisación a cargo de la compañía Contra Tiempo Teatro el jueves 21 de mayo a partir de las 21.00 horas. En este espectáculo la compañía teatral presentará una serie de juegos teatrales en el público tiene que estar muy receptivo a lo que suceda. La entrada anticipada física y online tiene un precio de 5 euros y en taquilla 7, a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y Entradium.

Musgö es una arpista y cantante gaditana con un estilo genuino influenciado por el pop, el folk y la música electrónica que recala en Zamora el viernes día 22 de mayo a las 21.00 horas. La artista cuenta con más de diez años de experiencia en los escenarios, y es autora de la letra y la música de sus canciones y creadora de sus videoclips.

El pasado noviembre lanzó "La grieta", su tercer álbum de estudio, un viaje sonoro y emocional en el que la artista gaditana transforma el dolor en arte a través de ocho temas coproducidos con Ramiro Gómez. Este concierto se realiza con ayudas de Girando Por Salas GPS16, circuito financiado por Inaem.

Ciclo de grupos zamoranos

La oferta se completa con un doble concierto el sábado, día 23 de mayo, enmarcado dentro del XXIII ciclo de grupos zamoranos. A partir de las 20.30 horas tocará Boltok, una banda de death metal formada en 2017 en Zamora y Mortal Maze, una formación de thrash metal formada en el año 2016 en una pequeña localidad de Segovia, actualmente en su momento más activo.

La entrada anticipada física tiene un precio de 8 euros, anticipada online de 8,32 euros, mientras que en taquilla asciende a 10 euros y la entrada gratuita para los niños menores de 10 años. Los pases están ya a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y Ticketandroll.