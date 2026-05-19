Juzgado un menor por intentar matar a un joven en Zamora: la acusación le pide la pena máxima

Durante cerca de cinco horas se ha prolongado este martes la vista oral celebrada en el Juzgado de Menores de Zamora contra un zamorano que como supuesto autor de intentar matar a un joven al que asestó puñaladas con un cuchillo en el abdomen y el hombro. Por entonces, no había cumplido los 18 años y por eso ha sido juzgado como menor.

Por los hechos, la acusación particular ha pedido ocho años de internamiento en régimen cerrado, el máximo contemplado por la Ley del Menor. Esa pena solicita que se le imponga, bien por tentativa de asesinato o, subsidiariamente, por tentativa de homicidio o por lesiones graves, mientras que el Ministerio Fiscal únicamente ha apreciado un delito de lesiones graves por el que ha reclamado dos años de internamiento en régimen cerrado. La defensa, por su parte, ha admitido el delito de lesiones (la agresión quedó grabada por una cámara de seguridad), pero ha solicitado que el tiempo de permanencia en un centro sea más corto y que se cumpla en régimen abierto para luego estar en libertad vigilada, lo que dejaría al menor juzgado prácticamente ya en la calle.

En la vista oral, según han indicado fuentes presentes en el Juzgado de Menores durante la celebración del juicio, han declarado tanto agentes de la Policía Municipal como los investigadores del caso de la Policía Nacional e igualmente han comparecido el forense y testigos, entre ellos familiares de la víctima. El joven agredido falleció más de dos años después por una sobredosis de los opiáceos que tomaba para el dolor que sufría a causa de las lesiones, aunque antes de morir sí pudo declarar al denunciar la agresión.

Los hechos juzgados se remontan a la madrugada del 18 de marzo de 2022, cuando el menor juzgado junto a otro joven que entonces ya era mayor de edad se encontraban en un piso turístico del entorno de la Plaza Mayor y el agredido se sacaba unas fotos en ella con uno de los aviones de combate que se exponían en esas fechas. Tras increparse entre ellos, el joven víctima de las lesiones subió por las escaleras del portal al piso en el que se encontraba el menor juzgado y otro joven mayor de edad que será juzgado el próximo mes de junio por los mismos hechos.

Cómo ocurrió

Según lo que reflejan las cámaras de seguridad visionadas en el juicio, la víctima subió las escaleras con signos que podrían indicar que iba ebrio y, al llegar a la puerta del piso, recibió primero de forma sorpresiva una patada en la cara. Posteriormente, uno de los jóvenes que estaban en el piso lo agarró en el rellano mientras el menor que le acompañaba le asestó las puñaladas, sin que la víctima tuviera posibilidad de defensa, según ha sostenido en la vista oral la acusación. Finalmente, de los dos supuestos agresores el mayor de edad conminó a su amigo a que parara la agresión. Después bajó al joven agredido, que había quedado tendido en el suelo, dos pisos arrastrándolo por los pies, lo que pudo causarle también lesiones en la cabeza al golpeársela con los peldaños, según la acusación.

En el juicio de este martes, ese joven que será también juzgado por las lesiones el próximo mes, se acogió a su derecho a no declarar. Por su parte, el joven juzgado como menor que se ha sentado en el banquillo de los acusados ha asegurado en su declaración, que ha prestado al final del juicio, que estaba arrepentido de lo ocurrido y que quería continuar sus estudios.

El joven juzgado permanece desde hace casi seis meses en un centro de internamiento de menores en régimen cerrado como medida preventiva y junto al juicio se ha desarrollado otra vista para determinar si se prolonga ese tiempo de internamiento provisional tres meses más, antes de que haya sentencia.

Al respecto, según ha podido saber este periódico, tanto la acusación como el Ministerio Fiscal han propuesto esa prórroga de tres meses más en régimen cerrado, mientras que la defensa ha pedido que pueda esperar en libertad a que haya sentencia una vez pasados los seis meses de internamiento en un centro de menores.

Inicialmente, el chico juzgado este martes estuvo en busca y captura hasta que compareció por otro delito y fue entonces cuando se le detuvo por este caso.