Fernando Martínez-Maíllo ya avisó de que Zapatero "tenía una sociedad instrumental" el pasado mes de marzo

No se han hecho esperar las reacciones de la oposición a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, Fernando Martínez-Maíllo ya fue tajante el pasado 2 de marzo, cuando acusó al socialista al considerar que "La suma de casualidades que se dan en este caso llevan a pensar que estamos hablando de una sociedad instrumental, una empresa pantalla", que es precisamente la acusación que pesa hoy contra el expresidente.

Las palabras de Maíllo

Ya en el mes de marzo, el popular denunciaba ver indicios suficientes para afirmar que Zapatero "tenía una sociedad instrumental para cobrar parte del rescate de Plus Ultra". Para el senador, no era fiable el hecho de que cuando se le preguntara por su relación con la aerolínea o con Venezuela fuera decir que "todo es falso". Lamentaba que el expresidente se negara a dar información sobre sus informes o su relación con el régimen de Venezuela, ya que consideraba que la razón para que este callara tenía que ver con irregularidades.

Ante la pregunta sobre sus mensajes de WhatsApp con Julio Martínez, presidente y cofundador de Plus Ultra, Zapatero afirmaba en marzo que ese asunto pertenecía a su intimidad y se negaba a dar explicaciones. Hoy se muestra contundente, diciendo que "jamás" ha hecho ningún tipo de gestión que favorezca a la aerolínea ni actuado fuera de sus funciones.

Maíllo ya se refería en el mes de marzo a la OCDE para pedir explicaciones al expresidente, afirmando que este cumple con "todos los puntos" que señalan la existencia de una sociedad pantalla: facturas infladas, vehículos societarios, informes de corte y pega a 2.000 el folio... "Ha podido cobrar dinero de todos los españoles", decía. Algo que Zapatero negaba rotundamente en el comunicado con el que este 19 de mayo trata de desvincularse de una acusación que ha terminado por imputarlo, anunciando que ejercerá su derecho a la defensa.

Redacción

El papel de Pedro Sánchez, según Maíllo

El PSOE se ha mantenido firme en su apoyo, aludiendo a su papel en las elecciones de 2023 y refiriendo una "persecución judicial" contra el expresidente. El PP, en cambio, carga también contra Sánchez, aunque Martínez-Maíllo ya incluía el pasado 2 de marzo al Presidente del Gobierno en sus sospechas, aludiendo a que todo lo que ha hecho Zapatero "sería imposible sin Sánchez, que le ha protegido todo este tiempo", y afirmando que Pedro Sánchez está "pringado hasta el cuello".

Lucía Feijoo Viera

Alusiones a Venezuela

También aludía Martínez-Maíllo directamente a Venezuela, preguntándole al expresidente si consideraba que el país vive en una dictadura, o si había felicitado a María Corina Machado por el Nobel.

Martínez-Maíllo cuestionaba el papel de Zapatero en Venezuela ante su negativa a esta última cuestión: “Menuda manera de mediar en Venezuela, si no habla con la líder de la oposición”, aseguraba.