Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Arranca el II Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y GaliciaBarbón, Rueda y Mañueco analizan los retos del NoroestePolémica por la nueva EDAR de Villamayor de CamposEl Zamora CF, sin puesto fijo y sin rival para el play-offEL CLUB DE LA OPINIÓN: León XIV
instagramlinkedin

Etnografía

Chándales, lavavajillas o una heladera del S.XIX: la importancia de las donaciones para el Museo Etnográfico

El museo regional abre un espacio donde visibiliza algunas de las piezas que ha recibido

Donación de objetos vintage en zamora

Donación de objetos vintage en zamora

Natalia Sánchez / Alejandro García Benito

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Los objetos, a veces, pueden ser meros solo objetos para unos, mientras que para otros pueden entrañar historias muy humanas. Tras las piezas que exhibe el Museo Etnográfico de Castilla y León hay miles de historias personales, ya que “un tercio de las colecciones que lo integran provienen de donaciones, tanto de instituciones como, sobre todo, de particulares", ha señalado este martes la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, en la apertura del espacio donaciones que tributa un reconocimiento a las miles de personas que han optado por facilitar elementos al centro regional con sede en Zamora.

Donantes, personas implicadas en el montaje y responsables del Etnográfico y la Junta.

Donantes, personas implicadas en el montaje y responsables del Etnográfico y la Junta. / Victor Garrido

“La etnografía son las gentes, somos las personas, y por eso una parte importante de esta colección proviene de los propios castellanoleoneses y eso es algo que hoy, desde la Junta de Castilla y León, queremos reconocer, agradecer y también compartir”, expresó Mar Sancho.

El área, integrada en su colección permanente, presenta una selección muy variopinta y ecléctica, que se renovará cada tres meses y en la que se puede ver desde una heladera del S. XIX pasando por la parte superior de un chándal, una bicicleta o un lavavajillas, todo de los años 60. “Queríamos alejarnos de las piezas estrictamente etnográficas para mostrar también que este es un museo de hoy”, precisó el bibliotecario Emilio Ruiz Trueba.

Inauguración del espacio donaciones en el Museo Etnográfico

Mar Sancho sostiene un paquete de jabón para el lavavajillas de los años 60 del pasado siglo. / Victor Garrido / LZA

El nuevo ámbito se enriquece con la vitrina documental que confiere importancia a “esos objetos que son tan humildes, pero que han formado parte de nuestra vida. Es casi una invitación a que la gente valore ese tipo de documentos, a los que muchas veces no se les da la importancia debida”, indicó Ruiz Trueba.

Componente emocional

Su compañera, la conservadora Ruth Domínguez, indicó que la donación conlleva también una parte emocional: “Para nosotros es muy importante registrar esas historias, esas intrahistorias, esas relaciones con los propietarios. Como profesionales del museo son piezas, pero para las personas que donan son sus cosas heredadas de sus familias, de sus antepasados, de personas que conocían y que permanecen en la memoria desde el momento en el que entran en el museo y se exponen además al público”.

Inauguración del espacio donaciones en el Museo Etnográfico

Ruth Domínguez y Emilio Ruiz Trueba, conservadora y bibliotecario, respectivamente, del Museo Etnográfico. / Victor Garrido / LZA

En esta línea se manifestó Clara Ponte, la presidenta del grupo de Amigos del Museo Etnográfico, que remarcó que este rincón "no es sólo un lugar en el que hay objetos, sino en el que hay historias”, y ejemplificó que en una de las fotografías exhibidas “hay apuntes donde se identifica a la gente retratada". 

Importancia de las donaciones

La viceconsejera de Cultura defendió la importancia de las donaciones para los archivos históricos provinciales que “custodian colecciones enteras de álbumes familiares de las familias de Castilla y León” para la Filmoteca y las bibliotecas, pero “el mayor éxito en el ámbito de donaciones son los museos”. 

Inauguración del espacio donaciones en el Museo Etnográfico

La bicicleta exhibida. / Victor Garrido / LZA

Ahondó en que en el ámbito de los centros provinciales, en los últimos cuatro años se han gestionado más de 300 expedientes que han incorporado más de 3.000 piezas a las colecciones de los museos provinciales de Castilla y León. También aportó que en los regionales reciben donaciones importantes como la de una obra de Ai Weiwei en el Musac que está valorada en medio millón de euros porque “a veces las donaciones son humildes, pero en otras ocasiones son más cuantiosas”.

Noticias relacionadas y más

Inauguración del espacio donaciones en el Museo Etnográfico

La vitrina con documentos gráficos. / Victor Garrido / LZA

En cuanto a las donaciones, Sancho citó que las hay de figuras relevantes como los investigadores Ángel Carril, Francisco Rodríguez Pascual o José Luis Alonso Ponga, pero también de muchos particulares. Es el caso de María José Alonso quien, entre otras piezas, ha facilitado la heladera familiar del S. XIX: “Yo soy una persona que me he dedicado toda mi vida al patrimonio y me convertí en donante de aquellos objetos que yo podía transmitir a las generaciones venideras, porque es nuestra obligación”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
  2. París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
  3. Esta semana entran en vigor los nuevos horarios de trenes en Zamora
  4. Pasando consulta por la mañana y voluntaria arqueológica por la tarde: 'En El Viso de Zamora siento que cuido la salud de nuestra memoria colectiva, es la medicina del tiempo
  5. La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros
  6. Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
  7. Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
  8. El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora

La reclamación del AVE de Zamora, como en "Fuenteovejuna, todos a una"

La reclamación del AVE de Zamora, como en "Fuenteovejuna, todos a una"

Chándales, lavavajillas o una heladera del S.XIX: la importancia de las donaciones para el Museo Etnográfico

Chándales, lavavajillas o una heladera del S.XIX: la importancia de las donaciones para el Museo Etnográfico

El PSOE de Zamora carga contra la Junta por su "paralización" en el área de Educación: "Es una desidia absoluta"

El PSOE de Zamora carga contra la Junta por su "paralización" en el área de Educación: "Es una desidia absoluta"

Comprender la violencia de género como vía para detectarla y prevenirla: habla la psicología

Comprender la violencia de género como vía para detectarla y prevenirla: habla la psicología

Musgö, Boltok y Mortal Maze pasarán por La Cueva del Jazz en Vivo

Musgö, Boltok y Mortal Maze pasarán por La Cueva del Jazz en Vivo

Amigos de Baltasar Lobo recopila una serie de artículos en favor de la ubicación del Museo del artista en el Castillo

Amigos de Baltasar Lobo recopila una serie de artículos en favor de la ubicación del Museo del artista en el Castillo

Tres Cruces programa una nueva edición de su Fiesta del Comercio

Tres Cruces programa una nueva edición de su Fiesta del Comercio

La programación de los teatros de Zamora del 18 al 24 de mayo: De la magia de Jandro a una obra dirigida por Andrés Lima

Tracking Pixel Contents