Chándales, lavavajillas o una heladera del S.XIX: la importancia de las donaciones para el Museo Etnográfico

Los objetos, a veces, pueden ser meros solo objetos para unos, mientras que para otros pueden entrañar historias muy humanas. Tras las piezas que exhibe el Museo Etnográfico de Castilla y León hay miles de historias personales, ya que “un tercio de las colecciones que lo integran provienen de donaciones, tanto de instituciones como, sobre todo, de particulares", ha señalado este martes la viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, en la apertura del espacio donaciones que tributa un reconocimiento a las miles de personas que han optado por facilitar elementos al centro regional con sede en Zamora.

Donantes, personas implicadas en el montaje y responsables del Etnográfico y la Junta. / Victor Garrido

“La etnografía son las gentes, somos las personas, y por eso una parte importante de esta colección proviene de los propios castellanoleoneses y eso es algo que hoy, desde la Junta de Castilla y León, queremos reconocer, agradecer y también compartir”, expresó Mar Sancho.

El área, integrada en su colección permanente, presenta una selección muy variopinta y ecléctica, que se renovará cada tres meses y en la que se puede ver desde una heladera del S. XIX pasando por la parte superior de un chándal, una bicicleta o un lavavajillas, todo de los años 60. “Queríamos alejarnos de las piezas estrictamente etnográficas para mostrar también que este es un museo de hoy”, precisó el bibliotecario Emilio Ruiz Trueba.

Mar Sancho sostiene un paquete de jabón para el lavavajillas de los años 60 del pasado siglo. / Victor Garrido / LZA

El nuevo ámbito se enriquece con la vitrina documental que confiere importancia a “esos objetos que son tan humildes, pero que han formado parte de nuestra vida. Es casi una invitación a que la gente valore ese tipo de documentos, a los que muchas veces no se les da la importancia debida”, indicó Ruiz Trueba.

Componente emocional

Su compañera, la conservadora Ruth Domínguez, indicó que la donación conlleva también una parte emocional: “Para nosotros es muy importante registrar esas historias, esas intrahistorias, esas relaciones con los propietarios. Como profesionales del museo son piezas, pero para las personas que donan son sus cosas heredadas de sus familias, de sus antepasados, de personas que conocían y que permanecen en la memoria desde el momento en el que entran en el museo y se exponen además al público”.

Ruth Domínguez y Emilio Ruiz Trueba, conservadora y bibliotecario, respectivamente, del Museo Etnográfico. / Victor Garrido / LZA

En esta línea se manifestó Clara Ponte, la presidenta del grupo de Amigos del Museo Etnográfico, que remarcó que este rincón "no es sólo un lugar en el que hay objetos, sino en el que hay historias”, y ejemplificó que en una de las fotografías exhibidas “hay apuntes donde se identifica a la gente retratada".

Importancia de las donaciones

La viceconsejera de Cultura defendió la importancia de las donaciones para los archivos históricos provinciales que “custodian colecciones enteras de álbumes familiares de las familias de Castilla y León” para la Filmoteca y las bibliotecas, pero “el mayor éxito en el ámbito de donaciones son los museos”.

La bicicleta exhibida. / Victor Garrido / LZA

Ahondó en que en el ámbito de los centros provinciales, en los últimos cuatro años se han gestionado más de 300 expedientes que han incorporado más de 3.000 piezas a las colecciones de los museos provinciales de Castilla y León. También aportó que en los regionales reciben donaciones importantes como la de una obra de Ai Weiwei en el Musac que está valorada en medio millón de euros porque “a veces las donaciones son humildes, pero en otras ocasiones son más cuantiosas”.

La vitrina con documentos gráficos. / Victor Garrido / LZA

En cuanto a las donaciones, Sancho citó que las hay de figuras relevantes como los investigadores Ángel Carril, Francisco Rodríguez Pascual o José Luis Alonso Ponga, pero también de muchos particulares. Es el caso de María José Alonso quien, entre otras piezas, ha facilitado la heladera familiar del S. XIX: “Yo soy una persona que me he dedicado toda mi vida al patrimonio y me convertí en donante de aquellos objetos que yo podía transmitir a las generaciones venideras, porque es nuestra obligación”.