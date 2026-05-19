Comprender la violencia de género como vía para detectarla y prevenirla: habla la psicología

El Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) celebrará el jueves día 21 de mayo en Zamora una nueva charla del ciclo "Psicología hoy, ¿qué puede hacer por tí?.

En esta ocasión, la ponencia abordará la violencia de género pero desde un enfoque que pretende comprenderla para así poder detectarla y prevenirla. La ponencia se desarrollará en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora de la plaza de Claudio Moyano, con entrada libre hasta completar el aforo.

La charla correrá a cargo de la psicóloga sanitaria Luisa Velasco Riego, especialista en violencia machista que bajo el título "Violencia de género: comprenderla para detectarla y prevenirla" ofrecerá una disertación que contará con la presencia también en el estrado del decano del Copcyl, David Cortejoso, y que será presentada por la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández.

Las conferencias "Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?" del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de seiscientas charlas ofrecidas en todas las provincias de Castilla y León a las que han asistido más de 15.000 personas desde que ese ciclo inició su andadura hace 33 años.