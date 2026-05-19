La artista salmantina Marina Gómez Sánchez debuta en Zamora con una veintena de pinturas de distintas etapas creativas

La naturaleza plasmada desde varios registros temáticos, técnicas y diversos tamaños suponen la carta de presentación de Marina Gómez Sánchez en Zamora.

La pintora salmantina debuta en la ciudad del Duero con una propuesta titulada “Forma y color” que hasta el próximo 3 de junio puede descubrirse en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

Para su desembarco la artista ha apostado por 23 piezas de distintas etapas creativas, pero con el nexo común del bodegón, aunque la creadora muestra varias piezas muy interesantes donde combina “fotografía con metacrilato” explica.

Un hombre observa una de las obras exhibidas. / Alba Prieto / LZA

La bienvenida a la sala la dan una serie de cuadros de gran formato donde ha plasmado naturalezas muertas con mayor o menor realismo e incluso con guiños a la abstracción en alguno de ellos para en otra parte de la galería compartir con el público bodegones quizá más clásicos.

“Me gusta investigar porque incluso introduzco collages, pero las formas de los elementos que utilizo son prácticamente son los mismos”, señala Marina Gómez que ha introducido en dos cuadros la figura humana.

Público en la inauguración y al fondo los únicos cuadros con figura humana de la sala. / Alba Prieto / LZA

Marina Gómez Sánchez, que mima la geometría, la luz y el color, se decanta composiciones pictóricas realizadas con elementos cotidianos como una taza o frutas de temporada porque “me motiva y me estimula” confiesa la artista que trabaja, sobre todo, con acrílico sobre tabla y óleo sobre tabla.

“Forma y color” presenta también varias obras efectuadas con metacrilato con nenúfares, la obra más reciente. “Estoy trabajando fotografía con collage y con pintura, metido en cajas”.

Dos personas observan las últimas obras de Marina Gómez Sánchez. / Alba Prieto / LZA

Trayectoria

La pintora ha participado en numerosas exposiciones individuales en múltiples ciudades como Madrid, Cáceres, Valladolid, Burgos, Badajoz, Orense, Salamanca, León u Oviedo así como en exposiciones colectivas y ferias de arte. Tiene una casa museo en su pueblo natal Alaraz.