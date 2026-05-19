Amigos de Baltasar Lobo recopila una serie de artículos en favor de la ubicación del Museo del artista en el Castillo

Artículos de opinión publicados en las páginas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y escritos por distintos expertos provinciales y nacionales que se posicionaron a favor del proyecto del centro de arte Baltasar Lobo en el Castillo integran el volumen “Por el Centro de Arte Museo Baltasar Lobo en el Castillo de Zamora” impulsado desde la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo y presentado el lunes en la Biblioteca Pública de Zamora.

El título reúne un total de diez artículos de expertos en arte, arquitectura, urbanismo, educación y patrimonio, y cuenta con un prólogo del Premio Castilla y León de las Letras, Tomás Sánchez Santiago.

Música

La Biblioteca Pública albergará esta semana dos conciertos de alumnos del Conservatorio Miguel Manzano de Zamora que llevan a cabo su recital fin de Enseñanzas Profesionales.

El martes día 19 de mayo a las 19.30 horas el turno corresponderá a Sara Martín Alonso, oboe, y que acompañada al piano por la profesora Natalia Zapatero, proponen un viaje de cuatro siglos de literatura musical. Al día siguiente, el miércoles día 20 a las 19.30 horas, el relevo lo toma Alba Villar González que ofrecerá un recital de flauta travesera con un programa que recorre distintos estilos y periodos a lo largo de la historia de la música.

Charla

"Violencia de género: comprenderla para detectarla y prevenirla" es el título de la charla que tendrá lugar el jueves 21 de mayo a las 19.00 horas dentro del ciclo de conferencias "Psicología hoy: ¿Qué puede hacer por ti?", organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora.

Además, el viernes, día 22 de mayo a las 19.00 horas, la asociación Zamora en transición proyectará la segunda parte del documental “50 grados” de Josep Cabayol, que traslada más allá del diagnóstico de la emergencia climática, con sus impactos cada vez más frecuentes, como las sequías, las noches tórridas o la pérdida de biodiversidad y explora las alternativas reales que mucha gente ya está construyendo, así como las dificultades que afrontan para desarrollarlas.

Concierto didáctico

El concierto didáctico "Los intermezzi de Brahms" tendrá lugar el 23 de mayo a las 12.00 horas y lo llevará a cabo la profesora de piano, solfeo, armonía, contrapunto, composición e instrumentación, María Icíar Serrano Quiñón.

Exposiciones

Por otro lado, en la sala de exposiciones del centro puede descubrirse la muestra “Luz habitada”, un proyecto artístico de Ignacio Parrilla que reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.

La sala de préstamo de adultos exhiben una selección de #bookface, fotografías que consisten en fundirse con la portada de un título, publicados por la Biblioteca Pública de Zamora en sus redes sociales.