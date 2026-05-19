Deporte escolar
Los alumnos zamoranos demuestran que están en forma
Veinte centros escolares participan este jueves en el Día de la Educación Física en la Calle
“EF 2.0: Moviendo cuerpos, conectando mentes” es el lema de la nueva edición del Día de la Educación Física en la Calle, que se celebra este jueves, a partir de las 10.30 horas en La Marina. Serán un total de veinte centros educativos de toda Zamora los que saldrán a la calle con alrededor de medio millar de alumnos, lo que significa un aumento con respecto a la edición de 2025. Los encargados de hacer realidad esta jornada educativa y lúdica son un grupo de docentes de Educación Física de diferentes centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, que forman parte del grupo del trabajo del CFIE de Zamora VIII Día de la Educación Física en la Calle.
Este grupo lleva varios años organizando este evento, que cuenta con el asesoramiento del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, encargado de difundir y promover esta actividad en toda España.
Desde Asturias a toda España
El Día de la Educación Física en la Calle es una iniciativa que surgió en la localidad asturiana de Laviana para dar a la conocer el trabajo que se realiza diariamente en el aula. En la actualidad, se ha extendido por todo el país, con la participación de estudiantes, profesores y voluntarios.
En el caso de Zamora, que se unió en 2019, esta actividad es posible también gracias a la colaboración de Fundación Personas, además de diferentes clubs y asociaciones deportivas de la provincia.
El grupo de trabajo de docentes zamoranos tiene unos claros objetivos para esta jornada, comenzando por mostrar la importancia de la Educación Física “para el desarrollo integral e integrado en todas las edades”, además de transmitir los valores que esta práctica tiene para potenciar el esfuerzo, la autosuperación, la cooperación y la empatía o promover una actividad saludable, como alternativa de ocio “que contribuye al bienestar físico, psíquico y social”, enumeran.
Actividades durante toda la manaña
La jornada arrancará a las 10.30 horas con la inauguración y un posterior calentamiento colectivo con música, para continuar con diferentes juegos y deportes, desde judo hasta tenis, pasando por baloncesto, bádminton o rugby, repartidos en estaciones por toda la zona de La Marina.
La clausura contará con una coreografía colectiva, además de la entrega de la recaudación que se haya conseguido para la ONG zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo.
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