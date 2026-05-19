Los alumnos zamoranos demuestran que están en forma

“EF 2.0: Moviendo cuerpos, conectando mentes” es el lema de la nueva edición del Día de la Educación Física en la Calle, que se celebra este jueves, a partir de las 10.30 horas en La Marina. Serán un total de veinte centros educativos de toda Zamora los que saldrán a la calle con alrededor de medio millar de alumnos, lo que significa un aumento con respecto a la edición de 2025. Los encargados de hacer realidad esta jornada educativa y lúdica son un grupo de docentes de Educación Física de diferentes centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, que forman parte del grupo del trabajo del CFIE de Zamora VIII Día de la Educación Física en la Calle.

Día de la Educación Física en la Calle en 2025. / M. A. L. (Archivo)

Este grupo lleva varios años organizando este evento, que cuenta con el asesoramiento del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, encargado de difundir y promover esta actividad en toda España.

Desde Asturias a toda España

El Día de la Educación Física en la Calle es una iniciativa que surgió en la localidad asturiana de Laviana para dar a la conocer el trabajo que se realiza diariamente en el aula. En la actualidad, se ha extendido por todo el país, con la participación de estudiantes, profesores y voluntarios.

En el caso de Zamora, que se unió en 2019, esta actividad es posible también gracias a la colaboración de Fundación Personas, además de diferentes clubs y asociaciones deportivas de la provincia.

Día de la Educación Física en la Calle en 2025. / M. A. L. (Archivo)

El grupo de trabajo de docentes zamoranos tiene unos claros objetivos para esta jornada, comenzando por mostrar la importancia de la Educación Física “para el desarrollo integral e integrado en todas las edades”, además de transmitir los valores que esta práctica tiene para potenciar el esfuerzo, la autosuperación, la cooperación y la empatía o promover una actividad saludable, como alternativa de ocio “que contribuye al bienestar físico, psíquico y social”, enumeran.

Actividades durante toda la manaña

La jornada arrancará a las 10.30 horas con la inauguración y un posterior calentamiento colectivo con música, para continuar con diferentes juegos y deportes, desde judo hasta tenis, pasando por baloncesto, bádminton o rugby, repartidos en estaciones por toda la zona de La Marina.

Día de la Educación Física en la Calle en 2025. / M. A. L. (Archivo)

La clausura contará con una coreografía colectiva, además de la entrega de la recaudación que se haya conseguido para la ONG zamorana Corriendo con el Corazón por Hugo.