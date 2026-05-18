Zamora registra la mayor caída de vivienda en venta de toda España

La oferta de viviendas en venta en la ciudad de Zamora se ha reducido un 44% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cifra que convierte a Zamora en la capital española donde más cayó el stock disponible para comprar casa. En el caso de la provincia, la oferta de viviendas en venta se ha desplomado un 34% , también el mayor descenso registrado del conjunto del país, según un estudio publicado por idealista.

El informe refleja una tendencia generalizada de reducción del stock inmobiliario en buena parte del país. Tras Zamora, las mayores caídas en capitales se han registrado en Palencia, con un 43% menos; Ourense, 37% menos; Salamanca, 35% menos; Segovia, 32% menos; Soria, 31% menos; y Ceuta, 31% menos.

Con caídas inferiores al 30% se encuentran Burgos, con un 28% menos; Huesca, 27% menos; Oviedo, 26% menos; Valladolid y Jaén, ambas con un 25% menos de stock a la venta.

Únicamente en siete capitales ha crecido el volumen de viviendas en venta durante este periodo, siendo en todos los casos mercados muy dinámicos y grandes ciudades. La mayor subida se ha producido en la ciudad de Madrid, donde la oferta ha aumentado un 17%. Le siguen Valencia, con un 13% más; Santander, 6% más; Barcelona, 6% más; Sevilla, 5% más; Málaga, 3% más; y Santa Cruz de Tenerife, 2% más.

Aunque las subidas han sido mayoritarias en los grandes mercados, la oferta de viviendas en venta también se ha reducido un 19% en Bilbao, mientras que la caída ha sido del 12% en San Sebastián. Por su parte, en Alicante la oferta de inmuebles ha descendido un 5%, mientras que en Palma la caída registrada ha sido del 4%.

El análisis también destaca el caso de Cuenca, única capital en la que la oferta de vivienda en venta se ha mantenido estable desde el pasado año.

A nivel provincial, Zamora también encabeza las reducciones de la oferta, seguida por Palencia, con un 33% menos; Salamanca, 29% menos; Ávila, 24% menos; y Vizcaya, Guipúzcoa y Valladolid, todas ellas con un 23% menos de viviendas respecto a hace doce meses.

Dos velocidades

"La oferta de vivienda en venta evoluciona a dos velocidades. La mayoría del país sigue perdiendo viviendas en el mercado a un ritmo elevado, pero los mercados más dinámicos, en cambio, comienzan a ver como su stock aumenta, de forma significativa en algunos casos", valora Francisco Iñareta, portavoz de idealista.

El motivo que arguye sobre esta situación no es otro que los fuertes incrementos de precios registrados en estas ciudades. "Parecen ser la principal causa de estos crecimientos, ya que en muchos casos se han vuelto inalcanzables para la demanda. La retirada de estos posibles compradores reduce la presión sobre la oferta existente, lo que podría conducirnos, a su vez, a una tendencia hacia la estabilización de precios", explica el experto.