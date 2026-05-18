Municipal
Zamora estrena calle peatonal
La intervención urbanística culmina décadas de abandono en el espacio que rodea la Catedral de Zamora
A.B.G.
La ciudad de Zamora estrena oficialmente, este lunes por la tarde, un nuevo espacio urbano de enorme valor histórico y patrimonial en pleno corazón de su casco antiguo. Tras la finalización de los últimos remates de seguridad, la nueva calle situada en la trasera de la Catedral de Zamora queda abierta de forma definitiva para el tránsito de ciudadanos y turistas. Esta intervención urbanística consigue poner fin a la situación en la que se encontraba este espacio desde hacía décadas.
La materialización de este proyecto ha sido fruto del acuerdo institucional entre el Ayuntamiento de Zamora y el Obispado de la Diócesis. La entidad eclesiástica procedió a la cesión de los terrenos necesarios y a la redacción del proyecto básico, mientras que el Ayuntamiento asumió la financiación integral de los trabajos, con un presupuesto que ha rondado los 400.000 euros sufragados íntegramente por las arcas municipales. El proyecto ya se encontraba recogido en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico.
Mantiene la estética de la zona
El nuevo vial, que es peatonal, cuenta con una superficie pavimentada de más de 800 metros cuadrados. Para asegurar la coherencia estética e integración paisajística con el entorno monumental del Casco Antiguo, se ha ejecutado un adoquinado idéntico al ya existente en los alrededores de este nuevo espacio urbano, que permite el tránsito del entorno del Arco de la Puerta del Obispo con los Jardines de Baltasar Lobo y los accesos al Castillo de Zamora.
Durante el desarrollo de las obras de excavación y acondicionamiento del terreno, iniciadas en septiembre del pasado año, los equipos técnicos hallaron un elemento de gran valor arqueológico: un antiguo aljibe subterráneo, que ha sido integrado en el recorrido peatonal, quedando protegido y delimitado por una valla de seguridad que permite su observación a los transeúntes.
Una vez se complete esta tarde la apertura, tras los últimos trabajos de acondicionamiento, se podrá circundar la totalidad de la Catedral de Zamora, regalando estampas visuales inéditas de su fachada sur y de la torre catedralicia.
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