Tres detenidos en Zamora por "traficar" con cobre valorado en más de 119.000 euros

Tres personas han sido detenidas en Zamora por "traficar" con cobre durante los dos últimos dos años. El valor del material apropiado durante este tiempo, tal y como ha informado la Policía Nacional, supera los 119.000 euros. Uno de los detenidos es un trabajador de una empresa local, como presunto autor de un delito de apropiación indebida; y las otras dos personas son responsables de un desguace, como presuntos autores de un delito de receptación.

La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por el responsable de una empresa asentada en Zamora. En ella se manifestaba la sospecha de que uno de sus empleados estaba retirando importantes cantidades de cobre de una empresa proveedora para su uso particular, con la particularidad de que cargaba las facturas directamente a la cuenta de la empresa para la que trabajaba.

Fruto de las investigaciones de los agentes, se logró determinar el modus operandi del investigado. El trabajador aprovechaba su condición laboral para desviar el material y, posteriormente, venderlo a un desguace de la zona a un precio muy inferior al del mercado legal.

Los investigadores calcularon que esta práctica ilícita se venía desarrollando de forma continuada desde hacía dos años, provocando un perjuicio económico a la empresa perjudicada que asciende a más de 119.000 euros.

Cobre robado / Policía Nacional

Explotación del operativo e intervención “in fraganti”

Una vez identificados todos los implicados y los lugares donde se pudieran realizar las transacciones, se diseñó un dispositivo policial estratégico. El operativo culminó cuando los agentes policiales sorprendieron in fraganti a dos de los investigados en el momento justo en que recibían y trasladaban en una furgoneta el cobre de procedencia ilícita.

En ese mismo instante, se procedió a la detención inmediata de estas dos personas por un presunto delito de receptación y se lograron recuperar las bobinas de cobre “desnudo” (completamente limpio), que pretendían introducir en el circuito ilegal. Posteriormente, y en la continuidad del operativo, los investigadores localizaron y detuvieron al trabajador de la empresa zamorana como presunto autor de un delito de apropiación indebida.

Esta intervención policial se encuentra integrada dentro del "Plan sobre actividades ilícitas relacionadas con el cobre", un plan estratégico que la Policía Nacional mantiene en vigor en todo el territorio nacional desde el año 2011.

Este plan consiste en la intensificación de la prevención, control e investigación de los hechos delictivos relacionados con la sustracción de este metal. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran el control exhaustivo de los centros de gestión de residuos, chatarrerías y desguaces, la inspección de los canales de transporte y la colaboración estrecha con las empresas de los sectores afectados (telecomunicaciones, energía y construcción) para erradicar un mercado ilegal que no solo genera cuantiosas pérdidas económicas, sino que puede llegar a afectar a servicios esenciales para la ciudadanía.

Los tres detenidos, junto con las diligencias policiales tramitadas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción de Zamora.