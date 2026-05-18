Tres Cruces programa una nueva edición de su Fiesta del Comercio

La zona en torno a la avenida de las Tres Cruces de Zamora acogerá el próximo sábado 30 de mayo de una nueva edición de la Fiesta del Comercio, una jornada pensada para dinamizar el comercio local y ofrecer actividades para todos los públicos a lo largo del día.

La iniciativa, organizada por la asociación de comerciantes de la zona y financiada por el Ayuntamiento de Zamora, combinará ocio familiar, deporte, música y acciones solidarias, además de descuentos y promociones especiales en los establecimientos participantes.

La programación comenzará por la mañana, de 11.00 a 14.00 horas, con actividades infantiles como hinchables, globoflexia, futbolines y exhibiciones de modelismo tripulado. Durante ese mismo horario también habrá una actividad de iniciación al pickleball, mientras que de 11.30 a 13.30 horas se celebrarán partidas simultáneas de ajedrez.

La música llegará a partir de las 14.00 horas con el concierto del grupo “Deja Vu”, previsto hasta las 15.30 horas. Posteriormente, de 17.00 a 20.00 horas, continuarán las actividades familiares con juegos gigantes de madera, hinchables, globoflexia, futbolines y nuevas exhibiciones de modelismo tripulado.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la actividad solidaria a favor de la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) que comenzará a las 18.00 horas e incluirá una sesión de bachata con David Gallego.

Además del ambiente festivo, los asistentes podrán disfrutar de importantes descuentos y promociones en los comercios adheridos a la cita.

Jornada para impulsar el comercio de proximidad que cuenta con la colaboración de diversas entidades y asociaciones locales como son la Fundación Caja Rural de Zamora y el Club Deportivo Ajedrez Zamora, así como otros colectivos deportivos y culturales de la ciudad.