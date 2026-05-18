El subdelegado del Gobierno visita las obras de rehabilitación de la N-122 entre Zamora y Fresno de la Ribera

El subdelegado del Gobierno en Zamora ha visitado las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en la carretera N-122, entre los términos municipales de Zamora y Fresno de la Ribera, una actuación destinada a mejorar el firme y reforzar la seguridad vial en uno de los principales ejes de comunicación de la provincia.

La intervención cuenta con un presupuesto adjudicado de 2.450.293,18 euros y ha actuado inicialmente sobre un tramo de 8.500 metros de calzada de dos carriles. En concreto, las obras se han desarrollado entre los puntos kilométricos 437,3 al 439,2 y 447,0 al 453,6 de la vía.

Durante la visita se detalló el volumen de materiales empleados en la rehabilitación del firme. En total, se han ejecutado 17.752,24 toneladas de hormigón asfáltico, distribuidas entre capa base, intermedia y de rodadura. La mayor parte corresponde precisamente a esta última, con más de 14.268 toneladas, destinadas a mejorar la superficie final de circulación.

Mejora también la travesía de Fresno

Además de la actuación principal, el Ministerio ha ampliado los trabajos a otras zonas próximas mediante el contrato marco provincial de firmes de carretera. Gracias a ello, se ha podido intervenir también en tramos íntegros adicionales, incluyendo la travesía de Fresno de la Ribera, donde se han ejecutado otras 5.000 toneladas de hormigón asfáltico.

Las obras afrontan ya su fase final y únicamente restan algunos trabajos de señalización horizontal y pintado de marcas viales en las zonas añadidas. Según la planificación prevista, la actuación deberá quedar completamente terminada antes del 30 de junio, fecha fijada como límite contractual.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha destacado la importancia de esta intervención para mejorar la seguridad, la comodidad de circulación y la conservación de una carretera clave para las conexiones entre Zamora y el oeste provincial.