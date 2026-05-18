Los socios de Caja Rural, llamados a las juntas preparatorias en Zamora, Moraleja, Manganeses y Tábara

Las juntas preparatorias para la asamble ageneral de Caja Rural, que comienzan este lunes en Toro, Villalpando, Villafáfila y Coreses, continuará mañana, martes 19 de mayo, con reuniones en la capital y en distintos puntos de la provincia.

En la ciudad de Zamora, el encuentro se celebrará en el Paraninfo del Colegio Universitario a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda. A esta cita acudirán las delegaciones de Benegiles, Morales del Vino, Zamora capital y Madrid.

Por la tarde, Moraleja del Vino acogerá otra junta preparatoria en el Salón de Usos Múltiples, fijada a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda. Participarán las delegaciones de Moraleja del Vino, Sanzoles y Villaralbo.

También mañana se celebrará la junta de Manganeses de la Lampreana, prevista en el salón del Ayuntamiento a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda, con la asistencia de la delegación local.

La jornada se completará en Tábara, donde la reunión tendrá lugar en el Edificio del Reloj del Ayuntamiento a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda. En este caso asistirán las delegaciones de Tábara, Riofrío de Aliste, Ferreras de Abajo y Villardeciervos.